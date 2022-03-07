https://uz.sputniknews.ru/20220307/komu-tsentrobank-rossii-ogranichil-perevody-za-rubej-summoy-5000-v-mesyats-23187777.html

Кому Центробанк России ограничил переводы за рубеж суммой $5000 в месяц

Кому Центробанк России ограничил переводы за рубеж суммой $5000 в месяц

Эксперты назвали это "вынужденной мерой" для предотвращения оттока валюты.

2022-03-07T11:31+0500

2022-03-07T11:31+0500

2022-03-07T11:31+0500

россия

денежные переводы

центробанк россии

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Центробанк России решил ограничить переводы за рубеж супругам и родственникам суммой 5 тысяч долларов в месяц. Отмечается, что это указание затрагивает переводы денежных средств без открытия банковского счета, включая переводы электронных денежных средств, за рубеж в пользу иных физических лиц — резидентов.Сюда, согласно указанию регулятора, входят лица, "являющиеся супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)".Эксперты назвали это "вынужденной мерой" для предотвращения оттока валюты.Банки Узбекистана ищут пути для бесперебойных переводов из России >>В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.По данным на 1 января 2022 года, в России работает чуть более одного миллиона жителей Узбекистана.Ранее узбекский банк "Ипак Йули" сообщил о временной приостановке работы приложения "Сбербанк онлайн" по техническим причинам.В банке также приостановлены операции по системе денежных переводов Unistream. Переводы по системам Western Union, MoneyGram и "Золотая Корона" в офисах банка работают в штатном режиме.В беседе со Sputnik финансовый аналитики Дмитрий Голубовский объяснил, стоит ли паниковать и выдержит ли удар экономика Узбекистана и других стран Азии.Также эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.Читайте также:Банк Apelsin приостановил переводы из России, а Hamkorbank — восстановил >>Центробанк Узбекистана не видит рисков из-за событий на Украине >>

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денежные переводы, центробанк россии