https://uz.sputniknews.ru/20220310/tsentrobank-na-nedelyu-otlojil-vopros-o-peresmotre-osnovnoy-stavki-pochemu-23231605.html

Центробанк на неделю отложил вопрос о пересмотре основной ставки: почему

Центробанк на неделю отложил вопрос о пересмотре основной ставки: почему

Очередное заседание ЦБ по данному вопросу было запланировано на 10 марта.

2022-03-10T08:29+0500

2022-03-10T08:29+0500

2022-03-10T08:29+0500

экономика

основная ставка

цб

заседание

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Центробанк Узбекистана решил отложить вопрос о пересмотре основной ставки из-за торговых рисков. С 1 января 2020 года Центробанк перешел к поэтапному инфляционному таргетированию и ввел вместо ставки рефинансирования инструмент основной ставки в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%. Ставка в 2020-м была снижена дважды: с 14 апреля — до 15%, а с 10 сентября — до 14% из-за снижения прогнозов инфляции. С того времени регулятор оставляет ставку без изменений. Очередное заседание ЦБ по вопросу пересмотра ставки было запланировано на 10 марта.Узбекские банки с 3 марта начали куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как национальный регулятор рекомендовал "отпустить" курс российской валюты. Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля. В среду стоимость рубля повысилась на 0,69 сума — до 80,58 сума. Курс покупки и продажи российской валюты в узбекских банках составляет 75 и 95 сума соответственно.Кому Центробанк России ограничил переводы за рубеж суммой $5000 в месяц >>В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.По данным на 1 января 2022 года, в России работает чуть более одного миллиона жителей Узбекистана.Ранее узбекский банк "Ипак Йули" сообщил о временной приостановке работы приложения "Сбербанк онлайн" по техническим причинам.В банке также приостановлены операции по системе денежных переводов Unistream. Переводы по системам Western Union, MoneyGram и "Золотая Корона" в офисах банка работают в штатном режиме.В беседе со Sputnik финансовый аналитики Дмитрий Голубовский объяснил, стоит ли паниковать и выдержит ли удар экономика Узбекистана и других стран Азии.Также эксперт Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Галиев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как будет решаться вопрос с денежными переводами между Россией и Узбекистаном в ближайшее время.Читайте также:

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основная ставка, цб, заседание