https://uz.sputniknews.ru/20220311/kak-skoro-uzbekistantsy-smogut-naxoditsya-v-rossii-bez-registratsii-15-dney-23255280.html
Как скоро узбекистанцы смогут находиться в России без регистрации 15 дней
Как скоро узбекистанцы смогут находиться в России без регистрации 15 дней
Для граждан Узбекистана скоро все поменяется. Все, что известно об изменениях, собрали в материале.
2022-03-11T08:59+0500
2022-03-11T08:59+0500
2022-03-11T10:55+0500
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соглашение
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регистрация
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ратификацию соглашения об отмене обязательной регистрации в России в течение 15 дней с даты въезда для граждан Узбекистана.Нововведение коснется также россиян, въезжающих в Узбекистан. Соглашение было подписано в 2021 году между Россией и Узбекистаном 21 мая в Москве и 17 июня в Ташкенте.Сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.Для узбекистанцев такой срок в России был ограничен семью днями, для россиян в Узбекистане — тремя сутками.В правительстве считают, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведут к снижению эффективности миграционного контроля. Читайте также:
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узбекистанцы, соглашение, узбекистан, регистрация
Как скоро узбекистанцы смогут находиться в России без регистрации 15 дней
08:59 11.03.2022 (обновлено: 10:55 11.03.2022) Подписаться на
На какой стадии сейчас новое соглашение между Узбекистаном и Россией — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ратификацию соглашения об отмене обязательной регистрации в России в течение 15 дней с даты въезда для граждан Узбекистана.
Нововведение коснется также россиян, въезжающих в Узбекистан.
Соглашение было подписано в 2021 году между Россией и Узбекистаном 21 мая в Москве и 17 июня в Ташкенте.
"Соглашением предусматривается освобождение граждан государства одной стороны, временно пребывающих на территории государства другой стороны, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда", — говорится в пояснительной записке.
Сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.
Для узбекистанцев такой срок в России был ограничен семью днями, для россиян в Узбекистане — тремя сутками.
В правительстве считают, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведут к снижению эффективности миграционного контроля.