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Культурное наследие Узбекистана: как сохранить и приумножить
Культурное наследие Узбекистана: как сохранить и приумножить
Что было сделано за 2021 год отечественными учеными ради сохранения культурного наследия страны — в материале.
2022-03-11T09:33+0500
2022-03-11T09:33+0500
2022-03-11T10:55+0500
общество
культурное наследие
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистан уделяет большое внимание сохранению и продвижению своего культурного наследия.В 2021 году сотрудники Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари приобрели хранившиеся у граждан 241 рукописную книгу и 114 исторических документов, которые принадлежат перу ученых Центральной Азии.Работники центра также за прошедший год перевели и издали шесть книг. Сейчас специалисты работают над переводом 12 рукописей, посвященных научному наследию отечественных ученых.Об этом сообщил глава пресс-службы центра Шерзод Маматов. За последнее время были также выпущены брошюры и инфографика о жизни и творчестве Имама Бухари, Хакима Термизи, Ахмада Фергани, Мухаммада Хорезми, Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сино, Алишера Навои и Махмуда Замахшари.Отсканированы 255 произведений, хранящиеся в фонде рукописей Центра, и подготовлены их электронные копии (в формате PDF и JPEG).Всего на сайте центра можно найти 1 202 источника: хадисы, рукописи, статьи, фото, а также видео- материалы о жизни и деятельности ученых и мыслителей. Информация доступна в том числе в мобильном приложении. Ранее правительство Узбекистана утвердило программу мер, направленных на выявление, учет, сохранение, а также популяризацию и рациональное использование объектов материального культурного наследия.В середине февраля президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании Государственного реестра древних письменных источников, хранящихся во всех музеях, библиотеках и архивных фондах на территории страны.Параллельно с этим власти республики усиливают административную и уголовную ответственность за нарушение правил охраны и использования, а также за уничтожение или повреждение культурных ценностей, взятых под охрану государства.Читайте также:
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культурное наследие, узбекистан
Культурное наследие Узбекистана: как сохранить и приумножить
09:33 11.03.2022 (обновлено: 10:55 11.03.2022) Подписаться на
Что было сделано за 2021 год отечественными учеными ради сохранения культурного наследия страны — в материале.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистан уделяет большое внимание сохранению и продвижению своего культурного наследия.
В 2021 году сотрудники Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари приобрели хранившиеся у граждан 241 рукописную книгу и 114 исторических документов, которые принадлежат перу ученых Центральной Азии.
Работники центра также за прошедший год перевели и издали шесть книг. Сейчас специалисты работают над переводом 12 рукописей, посвященных научному наследию отечественных ученых.
Об этом сообщил
глава пресс-службы центра Шерзод Маматов.
За последнее время были также выпущены брошюры и инфографика о жизни и творчестве Имама Бухари, Хакима Термизи, Ахмада Фергани, Мухаммада Хорезми, Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сино, Алишера Навои и Махмуда Замахшари.
Кроме того, исследователи сформировали список из 750 рукописных экземпляров произведения "Джами ас-сахих" Имама Бухари, хранящихся в фондах зарубежных стран.
Отсканированы 255 произведений, хранящиеся в фонде рукописей Центра, и подготовлены их электронные копии (в формате PDF и JPEG).
Всего на сайте
центра можно найти 1 202 источника: хадисы, рукописи, статьи, фото, а также видео- материалы о жизни и деятельности ученых и мыслителей. Информация доступна в том числе в мобильном приложении.
Ранее правительство Узбекистана утвердило программу мер, направленных на выявление, учет, сохранение, а также популяризацию и рациональное использование объектов материального культурного наследия.
В середине февраля президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
о создании Государственного реестра древних письменных источников, хранящихся во всех музеях, библиотеках и архивных фондах на территории страны.
Параллельно с этим власти республики усиливают административную и уголовную ответственность за нарушение правил охраны и использования, а также за уничтожение или повреждение культурных ценностей, взятых под охрану государства.