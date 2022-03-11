https://uz.sputniknews.ru/20220311/kulturnoe-nasledie-uzbekistana-kak-soxranit-i-priumnojit-23256257.html

Культурное наследие Узбекистана: как сохранить и приумножить

Культурное наследие Узбекистана: как сохранить и приумножить

Что было сделано за 2021 год отечественными учеными ради сохранения культурного наследия страны — в материале.

2022-03-11T09:33+0500

2022-03-11T09:33+0500

2022-03-11T10:55+0500

общество

культурное наследие

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистан уделяет большое внимание сохранению и продвижению своего культурного наследия.В 2021 году сотрудники Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари приобрели хранившиеся у граждан 241 рукописную книгу и 114 исторических документов, которые принадлежат перу ученых Центральной Азии.Работники центра также за прошедший год перевели и издали шесть книг. Сейчас специалисты работают над переводом 12 рукописей, посвященных научному наследию отечественных ученых.Об этом сообщил глава пресс-службы центра Шерзод Маматов. За последнее время были также выпущены брошюры и инфографика о жизни и творчестве Имама Бухари, Хакима Термизи, Ахмада Фергани, Мухаммада Хорезми, Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сино, Алишера Навои и Махмуда Замахшари.Отсканированы 255 произведений, хранящиеся в фонде рукописей Центра, и подготовлены их электронные копии (в формате PDF и JPEG).Всего на сайте центра можно найти 1 202 источника: хадисы, рукописи, статьи, фото, а также видео- материалы о жизни и деятельности ученых и мыслителей. Информация доступна в том числе в мобильном приложении. Ранее правительство Узбекистана утвердило программу мер, направленных на выявление, учет, сохранение, а также популяризацию и рациональное использование объектов материального культурного наследия.В середине февраля президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании Государственного реестра древних письменных источников, хранящихся во всех музеях, библиотеках и архивных фондах на территории страны.Параллельно с этим власти республики усиливают административную и уголовную ответственность за нарушение правил охраны и использования, а также за уничтожение или повреждение культурных ценностей, взятых под охрану государства.Читайте также:

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культурное наследие, узбекистан