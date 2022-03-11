https://uz.sputniknews.ru/20220311/na-uzbekistan-obrushatsya-livni-s-grozami-kakie-regiony-zatronet--foto-23256118.html

На Узбекистан обрушатся ливни с грозами: какие регионы затронет — фото

На Узбекистан обрушатся ливни с грозами: какие регионы затронет — фото

Узгидромет распространил экстренное сообщение для жителей республики.

2022-03-11T11:22+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде с 11 по 16 марта. Синоптики предупредили: на страну надвигаются сильные дожди и грозы.Это связано с выносом теплого и влажного воздуха с зарубежного юга и вторжением относительно прохладной воздушной массы с районов Кавказа.В пятницу ливни прольют в Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях.В субботу дожди обрушатся на Бухарскую, Навоийскую, Ташкентскую, Самаркандскую, Джизакскую, Сырдарьинскую, Кашкадарьинскую, Сурхандарьинскую, Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области.В воскресенье осадки ожидаются в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.Во вторник и среду гроза затронет Ташкентскую, Самаркандскую, Джизакскую, Сырдарьинскую, Кашкадарьинскую, Сурхандарьинскую, Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области. На этой неделе также ожидается сильный ветер: 10 марта и 13-16 марта — в Каракалпкстане, Хорезмской области до 17-22 метров в секунду. А 11-12 марта и 15-16 марта — по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям — до 25-28 метров в секунду.Ранее синоптики предупредили о селевой опасности сразу в девяти областях Узбекистана. Сходы селей возможны из-за сильных дождей, которые пройдут в предгорных и горных районам республики с 11 по 15 марта.Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.В Узбекистане до 16 марта также сохраняется лавинная опасность.Читайте также:В Кашкадарье молния попала в трех человек: есть погибший >>Как выглядит снежная лавина, сошедшая с гор Чимгана — фото >>

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узбекистан, ливни, гроза