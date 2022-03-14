https://uz.sputniknews.ru/20220314/u-shkolnikov-skoro-nachnutsya-vesennie-kanikuly-23322461.html

У школьников скоро начнутся весенние каникулы

У школьников скоро начнутся весенние каникулы

О том, когда будут отдыхать учащиеся общеобразовательных школ республики, читайте в материале.

2022-03-14T18:24+0500

2022-03-14T18:24+0500

2022-03-14T18:24+0500

общество

каникулы

школа

школьники

республика

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Школьники скоро уйдут на весенние каникулы. Ученики будут отдыхать с 21 по 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.Для учащихся общеобразовательных школ Узбекистана последние занятия в третьей четверти пройдут в субботу 19 марта. То есть в этот день занятия будут проводиться в полном объеме. А четвертая четверть у школьников в этом году начнется с 28 марта.Таким образом, в 2022 году весенние каникулы начинаются с 21 марта и длятся 7 календарных дней.Ранее Министерство народного образования отменило дополнительные недельные каникулы, предоставляемые в феврале для учащихся первого класса.До этого Министерство здравоохранения Узбекистана объявило о возобновлении занятий в учебных заведениях страны в очном формате.По данным ведомства, на решение повлияла стабилизирующаяся ситуация с распространением короновирусной инфекции в республике.Читайте также:Сколько дней узбекистанцы отдохнут на НаврузВ дни празднования Навруза будут действовать скидки для внутреннего туризма

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каникулы, школа, школьники, республика