Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220315/dorojno-remontnye-raboty-na-odnoy-iz-stolichnyx-ulits-prodlyat--23348721.html
Дорожно-ремонтные работы на одной из столичных улиц продлят
Дорожно-ремонтные работы на одной из столичных улиц продлят
Подробности о закрытии проезжей части в Ташкенте читайте в материале.
2022-03-15T19:03+0500
2022-03-15T19:03+0500
общество
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23348939_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_abc32037f21e0369a8771ba85afb4b57.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте из-за плохих погодных условий работы по строительству надземного пешеходного моста на отрезке улицы Ахмада Дониша продлили до 22 марта.Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Таким образом, часть дороги (по одной полосе с каждой стороны) на участке улицы Ахмада Дониша в месте пересечения с улицей Гулгунча (Ашурова) будет также закрыта до 22 марта.Ранее в местной администрации объявили, что дорожно-ремонтные работы в связи с началом строительства надземного пешеходного моста на улице Ахмада Дониша продлятся до 15 марта.До этого правительства выпустило постановление по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.Граждане Узбекистана смогут предлагать свои варианты по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").Читайте также:На нескольких перекрестках Самарканда построят путепроводы, дороги расширятФестиваль шашлыков впервые пройдет в Самарканде
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23348939_112:0:1807:1271_1920x0_80_0_0_bfda5f62be08484518509261e9de1175.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент

Дорожно-ремонтные работы на одной из столичных улиц продлят

19:03 15.03.2022
© pixabay.com/EsbenSДорожные работы
Дорожные работы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2022
© pixabay.com/EsbenS
Подписаться наGoogle news
Подробности о закрытии проезжей части в Ташкенте читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте из-за плохих погодных условий работы по строительству надземного пешеходного моста на отрезке улицы Ахмада Дониша продлили до 22 марта.
Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Таким образом, часть дороги (по одной полосе с каждой стороны) на участке улицы Ахмада Дониша в месте пересечения с улицей Гулгунча (Ашурова) будет также закрыта до 22 марта.
Ранее в местной администрации объявили, что дорожно-ремонтные работы в связи с началом строительства надземного пешеходного моста на улице Ахмада Дониша продлятся до 15 марта.
До этого правительства выпустило постановление по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.
Граждане Узбекистана смогут предлагать свои варианты по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").
Читайте также:
На нескольких перекрестках Самарканда построят путепроводы, дороги расширят
Фестиваль шашлыков впервые пройдет в Самарканде
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0