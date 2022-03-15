https://uz.sputniknews.ru/20220315/dorojno-remontnye-raboty-na-odnoy-iz-stolichnyx-ulits-prodlyat--23348721.html

Дорожно-ремонтные работы на одной из столичных улиц продлят

Дорожно-ремонтные работы на одной из столичных улиц продлят

Подробности о закрытии проезжей части в Ташкенте читайте в материале.

2022-03-15T19:03+0500

2022-03-15T19:03+0500

2022-03-15T19:03+0500

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте из-за плохих погодных условий работы по строительству надземного пешеходного моста на отрезке улицы Ахмада Дониша продлили до 22 марта.Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Таким образом, часть дороги (по одной полосе с каждой стороны) на участке улицы Ахмада Дониша в месте пересечения с улицей Гулгунча (Ашурова) будет также закрыта до 22 марта.Ранее в местной администрации объявили, что дорожно-ремонтные работы в связи с началом строительства надземного пешеходного моста на улице Ахмада Дониша продлятся до 15 марта.До этого правительства выпустило постановление по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.Граждане Узбекистана смогут предлагать свои варианты по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").Читайте также:На нескольких перекрестках Самарканда построят путепроводы, дороги расширятФестиваль шашлыков впервые пройдет в Самарканде

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