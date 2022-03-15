https://uz.sputniknews.ru/20220315/dorojno-remontnye-raboty-na-odnoy-iz-stolichnyx-ulits-prodlyat--23348721.html
Дорожно-ремонтные работы на одной из столичных улиц продлят
Дорожно-ремонтные работы на одной из столичных улиц продлят
Подробности о закрытии проезжей части в Ташкенте читайте в материале.
2022-03-15T19:03+0500
2022-03-15T19:03+0500
2022-03-15T19:03+0500
общество
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23348939_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_abc32037f21e0369a8771ba85afb4b57.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте из-за плохих погодных условий работы по строительству надземного пешеходного моста на отрезке улицы Ахмада Дониша продлили до 22 марта.Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Таким образом, часть дороги (по одной полосе с каждой стороны) на участке улицы Ахмада Дониша в месте пересечения с улицей Гулгунча (Ашурова) будет также закрыта до 22 марта.Ранее в местной администрации объявили, что дорожно-ремонтные работы в связи с началом строительства надземного пешеходного моста на улице Ахмада Дониша продлятся до 15 марта.До этого правительства выпустило постановление по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.Граждане Узбекистана смогут предлагать свои варианты по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").Читайте также:На нескольких перекрестках Самарканда построят путепроводы, дороги расширятФестиваль шашлыков впервые пройдет в Самарканде
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23348939_112:0:1807:1271_1920x0_80_0_0_bfda5f62be08484518509261e9de1175.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент
Дорожно-ремонтные работы на одной из столичных улиц продлят
Подписаться на
Подробности о закрытии проезжей части в Ташкенте читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ташкенте из-за плохих погодных условий работы по строительству надземного пешеходного моста на отрезке улицы Ахмада Дониша продлили до 22 марта.
Об этом сообщает
пресс-служба столичного хокимията.
Таким образом, часть дороги (по одной полосе с каждой стороны) на участке улицы Ахмада Дониша в месте пересечения с улицей Гулгунча (Ашурова) будет также закрыта до 22 марта.
Ранее в местной администрации объявили
, что дорожно-ремонтные работы в связи с началом строительства надземного пешеходного моста на улице Ахмада Дониша продлятся до 15 марта.
До этого правительства выпустило
постановление по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.
Граждане Узбекистана смогут предлагать свои варианты по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").