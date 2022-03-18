https://uz.sputniknews.ru/20220318/gasparyan-o-tom-chto-ssha-delali-v-biolaboratoriyax-na-ukraine--video-23407990.html

Гаспарян о том, что США делали в биолабораториях на Украине — видео

Гаспарян о том, что США делали в биолабораториях на Украине — видео

Американцев поймали на лжи? На все вопросы в беседе со Sputnik подробно ответил политолог Армен Гаспарян.

2022-03-18T10:59+0500

2022-03-18T10:59+0500

2022-03-18T10:59+0500

видео

сша

украина

биолаборатории

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность биолабораторий США чревата смертельной угрозой для человечества.Министр добавил, что Россия будет требовать дальнейшего рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).Затем, по его словам, Россия будет добиваться запрета на блокировку со стороны Вашингтона предложения Москвы о необходимости создать при этой Конвенции специальный механизм верификации любых тревожных сообщений.Речь идет об инициативах по информированию, выдвинутых Россией 20 лет назад. Предлагалось ввести особый порядок, когда появляются сигналы о препаратах, предназначенных для изготовления биологического оружия.Китай атакует США вопросами по биолабораториям >>Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции.Читайте также:

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сша, украина, биолаборатории, видео