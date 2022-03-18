https://uz.sputniknews.ru/20220318/gasparyan-o-tom-chto-ssha-delali-v-biolaboratoriyax-na-ukraine--video-23407990.html
Гаспарян о том, что США делали в биолабораториях на Украине — видео
Гаспарян о том, что США делали в биолабораториях на Украине — видео
Американцев поймали на лжи? На все вопросы в беседе со Sputnik подробно ответил политолог Армен Гаспарян.
2022-03-18T10:59+0500
2022-03-18T10:59+0500
2022-03-18T10:59+0500
видео
сша
украина
биолаборатории
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность биолабораторий США чревата смертельной угрозой для человечества.Министр добавил, что Россия будет требовать дальнейшего рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).Затем, по его словам, Россия будет добиваться запрета на блокировку со стороны Вашингтона предложения Москвы о необходимости создать при этой Конвенции специальный механизм верификации любых тревожных сообщений.Речь идет об инициативах по информированию, выдвинутых Россией 20 лет назад. Предлагалось ввести особый порядок, когда появляются сигналы о препаратах, предназначенных для изготовления биологического оружия.Китай атакует США вопросами по биолабораториям >>Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции.Читайте также:
сша
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сша, украина, биолаборатории, видео
Гаспарян о том, что США делали в биолабораториях на Украине — видео
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Американцев поймали на лжи? На все вопросы в беседе со Sputnik подробно ответил политолог Армен Гаспарян.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность биолабораторий США чревата смертельной угрозой для человечества.
Министр добавил, что Россия будет требовать дальнейшего рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Затем, по его словам, Россия будет добиваться запрета на блокировку со стороны Вашингтона предложения Москвы о необходимости создать при этой Конвенции специальный механизм верификации любых тревожных сообщений.
Речь идет об инициативах по информированию, выдвинутых Россией 20 лет назад. Предлагалось ввести особый порядок, когда появляются сигналы о препаратах, предназначенных для изготовления биологического оружия.
Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины создали более 30 биологических лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона, сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции
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