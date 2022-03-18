https://uz.sputniknews.ru/20220318/innoprom-2022-v-tashkente-na-vystavke-zabronirovano-uje-bolee-90-ploschadey-23406563.html

Иннопром-2022 в Ташкенте: на выставке забронировано уже более 90% площадей

Иннопром-2022 в Ташкенте: на выставке забронировано уже более 90% площадей

Более 50 российских компаний уже подтвердили свое участие. Их число будет лишь расти. Какие еще страны представят свою продукцию, читайте в материале. 18.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-18T08:31+0500

2022-03-18T08:31+0500

2022-03-18T08:31+0500

общество

"иннопром"

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20794473_0:157:1334:907_1920x0_80_0_0_8c1b48d334501743e7723ac33ba53b39.png

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте в следующем месяце, забронировано уже более 90% выставочных площадей. Свои национальные экспозиции развернут, в частности, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Беларусь. Кроме того, стенд инновационных промышленных продуктов представит Министерство промышленности и торговли России.Ранее организаторы прогнозировали, что в рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Франции, Беларуси и Казахстана — представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес.Сколько российских компаний поучаствуют в выставке "Иннопром" в Ташкенте >>В этом году мероприятие пройдет 25-27 апреля в национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр". Основными направлениями выставки станут машиностроение, металлургия, энергетика, фармацевтическая и медицинская промышленность, а также решения для автоматизации.Напомним, что первая зарубежная выставка "Иннопром" состоялась весной 2021 года также в Ташкенте — по итогам, были заключены свыше 20 контрактов на 128 миллионов долларов и намечены планы по реализации 33 проектов.Подробнее о ключевых итогах "Иннопром-2021" смотрите в нашей инфографике. Читайте также:

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

"иннопром", ташкент