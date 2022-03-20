https://uz.sputniknews.ru/20220320/amnistiya-v-chest-navruza-kogo-pomiloval-prezident-23439132.html

Амнистия в честь Навруза: кого помиловал президент

Амнистия в честь Навруза: кого помиловал президент

Шавкат Мирзиёев подписал традиционный указ об амнистии, помиловав 75 человек.

2022-03-20T10:32+0500

2022-03-20T10:32+0500

2022-03-20T11:21+0500

общество

президент

шавкат мирзиёев

амнистия

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. В преддверии праздника Навруз президент Шавкат Мирзиёев подписал указ об амнистии, сообщает агентство УзА.Под амнистию попали 75 человек, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях республики. При этом четыре человека полностью освободили от отбывания наказания, 53 заключенных освобождены условно-досрочно, а двум осужденным наказание заменили на более мягкое. Еще у 16 человек сокращены сроки заключения.Соответствующие ведомства получили поручения помочь помилованным адаптироваться в обществе.Предыдущую амнистию президент объявлял в феврале текущего года. Тогда глава государства помиловал более 60 осужденных.В 2021-м президент четырежды объявлял амнистию. По случаю Навруза в марте 2021 года президент помиловал 140 заключенных, в преддверии Рамазан хайита в мае попали под амнистию еще около 100 человек, в августе была объявлена амнистия для более 200 осужденных, и в декабре в честь Дня конституции было помиловано более 180 человек.Читайте также: В Узбекистане запустят e-систему предварительного следствия

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президент, шавкат мирзиёев, амнистия