https://uz.sputniknews.ru/20220320/uzbekistan-i-kazaxstan-vzaimno-priznali-sertifikaty-vaktsinatsii-23443037.html

Узбекистан и Казахстан взаимно признали сертификаты вакцинации

Узбекистан и Казахстан взаимно признали сертификаты вакцинации

При пересечении границы гражданам больше не требуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

2022-03-20T13:52+0500

2022-03-20T13:52+0500

2022-03-20T13:52+0500

общество

узбекистан

казахстан

сертификат

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ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации. Об этом сообщает Служба санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана.Теперь при наличии национального сертификата о вакцинации при пересечении границы гражданам двух государств нет необходимости предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Решение вступило в силу 18 марта.Кроме того, детям младше 5 лет нет необходимости сдавать тест, если у их сопровождающих есть сертификаты о вакцинации. На детей старше этого возраста по-прежнему следует предъявлять отрицательный результат ПЦР, даже если их сопровождающие привиты от коронавируса.Аналогичные меры приняты в отношении лиц, пересекающих границу Узбекистана и Таджикистана.Кроме того, возобновляется работа системы оформления и выдачи электронных виз иностранным гражданам (E-VISA).Ранее Россия сняла введенные из-за коронавируса ограничения на полеты в Узбекистан.Читайте также:Узбекистан возобновляет автобусное сообщение с Казахстаном >>Россия увеличила разрешенное число рейсов в 16 стран: Узбекистан — в списке >>

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узбекистан, казахстан, сертификат