https://uz.sputniknews.ru/20220320/uzbekistan-i-kazaxstan-vzaimno-priznali-sertifikaty-vaktsinatsii-23443037.html
Узбекистан и Казахстан взаимно признали сертификаты вакцинации
Узбекистан и Казахстан взаимно признали сертификаты вакцинации
При пересечении границы гражданам больше не требуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
2022-03-20T13:52+0500
2022-03-20T13:52+0500
2022-03-20T13:52+0500
общество
узбекистан
казахстан
сертификат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1a/21530479_0:165:3050:1881_1920x0_80_0_0_6382ec99e8ba1f01492343e8da12d560.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Узбекистан и Казахстан договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации. Об этом сообщает Служба санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана.Теперь при наличии национального сертификата о вакцинации при пересечении границы гражданам двух государств нет необходимости предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Решение вступило в силу 18 марта.Кроме того, детям младше 5 лет нет необходимости сдавать тест, если у их сопровождающих есть сертификаты о вакцинации. На детей старше этого возраста по-прежнему следует предъявлять отрицательный результат ПЦР, даже если их сопровождающие привиты от коронавируса.Аналогичные меры приняты в отношении лиц, пересекающих границу Узбекистана и Таджикистана.Кроме того, возобновляется работа системы оформления и выдачи электронных виз иностранным гражданам (E-VISA).Ранее Россия сняла введенные из-за коронавируса ограничения на полеты в Узбекистан.Читайте также:Узбекистан возобновляет автобусное сообщение с Казахстаном >>Россия увеличила разрешенное число рейсов в 16 стран: Узбекистан — в списке >>
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1a/21530479_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_c08477cc1e5d41f23088a7d6b2f7cffa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, казахстан, сертификат
Узбекистан и Казахстан взаимно признали сертификаты вакцинации
Подписаться на
При пересечении границы гражданам больше не требуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест
ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik.
Узбекистан и Казахстан договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации. Об этом сообщает Служба санитарно-эпидемиологического надзора
Узбекистана.
Теперь при наличии национального сертификата о вакцинации при пересечении границы гражданам двух государств нет необходимости предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Решение вступило в силу 18 марта.
Кроме того, детям младше 5 лет нет необходимости сдавать тест, если у их сопровождающих есть сертификаты о вакцинации. На детей старше этого возраста по-прежнему следует предъявлять отрицательный результат ПЦР, даже если их сопровождающие привиты от коронавируса.
Аналогичные меры приняты
в отношении лиц, пересекающих границу Узбекистана и Таджикистана.
Кроме того, возобновляется работа системы оформления и выдачи электронных виз иностранным гражданам (E-VISA).
Ранее Россия сняла
введенные из-за коронавируса ограничения на полеты в Узбекистан.