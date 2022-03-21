https://uz.sputniknews.ru/20220321/kontrabandisty-pytalis-peregnat-avtomobili-iz-uzbekistana-v-kazaxstan--video-23462591.html
Контрабандисты пытались перегнать автомобили из Узбекистана в Казахстан — видео
Контрабандисты пытались перегнать автомобили из Узбекистана в Казахстан — видео
Комитет безопасности Казахстана поделился подробностями несостоявшегося плана авантюристов.
2022-03-21T17:26+0500
2022-03-21T17:26+0500
2022-03-21T17:26+0500
происшествия
узбекистан
казахстан
автомобили
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Из Узбекистана в Казахстан злоумышленники пытались незаконно завезти автомобили на 70 млн тенге ($139 тыс.)Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.Пограничники задержали три фуры, в которых обнаружили шесть легковых автомобилей без сопроводительных документов.За попытку контрабанды задержали граждан Казахстана, уточнили в пресс-службе КНБ.Ранее таможенники в международном аэропорту Ташкента задержали двух девушек, пытавшихся незаконно вывезти валюту за границу.До этого мы сообщали о еще одном нарушителе, который хотел вывезти $286,9 тысяч в коробках с едой.Читайте также:В Узбекистане начался месяц борьбы с контрафактом
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узбекистан, казахстан, автомобили
Контрабандисты пытались перегнать автомобили из Узбекистана в Казахстан — видео
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Комитет национальной безопасности Республики Казахстан поделился подробностями несостоявшегося плана авантюристов.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Из Узбекистана в Казахстан злоумышленники пытались незаконно завезти автомобили на 70 млн тенге ($139 тыс.)
Об этом сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на заявление Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
Пограничники задержали три фуры, в которых обнаружили шесть легковых автомобилей без сопроводительных документов.
За попытку контрабанды задержали граждан Казахстана, уточнили в пресс-службе КНБ.
Ранее таможенники в международном аэропорту Ташкента задержали
двух девушек, пытавшихся незаконно вывезти валюту за границу.
До этого мы сообщали
о еще одном нарушителе, который хотел вывезти $286,9 тысяч в коробках с едой.