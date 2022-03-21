https://uz.sputniknews.ru/20220321/kontrabandisty-pytalis-peregnat-avtomobili-iz-uzbekistana-v-kazaxstan--video-23462591.html

Контрабандисты пытались перегнать автомобили из Узбекистана в Казахстан — видео

Контрабандисты пытались перегнать автомобили из Узбекистана в Казахстан — видео

Комитет безопасности Казахстана поделился подробностями несостоявшегося плана авантюристов.

2022-03-21T17:26+0500

2022-03-21T17:26+0500

2022-03-21T17:26+0500

происшествия

узбекистан

казахстан

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/15/23463096_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b021a11b9a4fd441fc7f3888509d38ee.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Из Узбекистана в Казахстан злоумышленники пытались незаконно завезти автомобили на 70 млн тенге ($139 тыс.)Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.Пограничники задержали три фуры, в которых обнаружили шесть легковых автомобилей без сопроводительных документов.За попытку контрабанды задержали граждан Казахстана, уточнили в пресс-службе КНБ.Ранее таможенники в международном аэропорту Ташкента задержали двух девушек, пытавшихся незаконно вывезти валюту за границу.До этого мы сообщали о еще одном нарушителе, который хотел вывезти $286,9 тысяч в коробках с едой.Читайте также:В Узбекистане начался месяц борьбы с контрафактом

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, казахстан, автомобили