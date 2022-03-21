https://uz.sputniknews.ru/20220321/novyy-prezident-turkmenistana-otpravil-pravitelstvo-v-otstavku-23452504.html

Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку

Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку

Кабинет Министров страны продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

2022-03-21T12:58+0500

2022-03-21T12:58+0500

2022-03-21T12:58+0500

в мире

туркменистан

президент

правительство

отставка

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Избранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров. Об этом сообщила в воскресенье русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Сердар Бердымухамедов в инаугурационной речи подчеркнул, что позиция Туркменистана в международных отношениях остается неизменной. Страна будет привержена курсу нейтралитета, принципам добрососедства, взаимоуважения, равноправия и конструктивного сотрудничества.Напомним, Сердар Бердымухамедов (сын прежнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова) был избран новым главой Туркменистана по итогам прошедших президентских выборов 12 марта. За него проголосовали 72,97% избирателей, при явке в 97,12%.В середине февраля Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что дорогу к управлению страной на новом этапе развития Туркменистана следует дать молодым руководителям. Позже появилась информация, что на должность президента страны будет претендовать сын действующего главы государства – Сердар Бердымухамедов.Читайте также:На смену отцу: что известно о новом президенте ТуркменистанаСердар Бердымухамедов возглавил Туркменистан: как отреагировали в Ташкенте и Москве

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туркменистан, президент, правительство, отставка