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Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
Кабинет Министров страны продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
2022-03-21T12:58+0500
2022-03-21T12:58+0500
2022-03-21T12:58+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Избранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров. Об этом сообщила в воскресенье русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Сердар Бердымухамедов в инаугурационной речи подчеркнул, что позиция Туркменистана в международных отношениях остается неизменной. Страна будет привержена курсу нейтралитета, принципам добрососедства, взаимоуважения, равноправия и конструктивного сотрудничества.Напомним, Сердар Бердымухамедов (сын прежнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова) был избран новым главой Туркменистана по итогам прошедших президентских выборов 12 марта. За него проголосовали 72,97% избирателей, при явке в 97,12%.В середине февраля Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что дорогу к управлению страной на новом этапе развития Туркменистана следует дать молодым руководителям. Позже появилась информация, что на должность президента страны будет претендовать сын действующего главы государства – Сердар Бердымухамедов.Читайте также:На смену отцу: что известно о новом президенте ТуркменистанаСердар Бердымухамедов возглавил Туркменистан: как отреагировали в Ташкенте и Москве
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туркменистан, президент, правительство, отставка
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
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Члены Кабинета Министров страны продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Избранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров.
Об этом сообщила
в воскресенье русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Президент Туркменистана подписал постановление, согласно которому принята отставка членов кабинета министров Туркменистана в полном составе перед вновь избранным президентом Туркменистана, а также предписано сложившим полномочия членам Кабинета Министров Туркменистана продолжить исполнение своих должностных обязанностей до формирования нового состава кабинета министров Туркменистана", – отмечается в сообщении.
Сердар Бердымухамедов в инаугурационной речи подчеркнул, что позиция Туркменистана в международных отношениях остается неизменной. Страна будет привержена курсу нейтралитета, принципам добрососедства, взаимоуважения, равноправия и конструктивного сотрудничества.
Напомним, Сердар Бердымухамедов (сын прежнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова) был избран
новым главой Туркменистана по итогам прошедших президентских выборов 12 марта. За него проголосовали 72,97% избирателей, при явке в 97,12%.
В середине февраля Гурбангулы Бердымухамедов объявил
, что дорогу к управлению страной на новом этапе развития Туркменистана следует дать молодым руководителям.
Позже появилась
информация, что на должность президента страны будет претендовать сын действующего главы государства – Сердар Бердымухамедов.