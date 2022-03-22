https://uz.sputniknews.ru/20220322/kak-otprazdnovali-navruz-v-kazaxstane--video-23488677.html

Как отпраздновали Навруз в Казахстане — видео

Как отпраздновали Навруз в Казахстане — видео

Здесь праздник весны называют Наурыз. Впервые за два года пандемии в Нур-Султане и Алматы прошли масштабные народные гуляния.

2022-03-22T23:00+0500

2022-03-22T23:00+0500

2022-03-22T23:00+0500

культура

казахстан

навруз

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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. День выдался морозным, но ветреная погода не помешала казахстанцам отметить Наурыз масштабными народными гуляньями – впервые за два года пандемии, сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан.Две столицы — Нур-Султан и Алматы – украсили праздничными инсталляциями, юртами и флагами.На площади близ вокзала "Нурлы жол" в Нур-Султане раскинулся настоящий этноаул. Здесь жителей и гостей столицы развлекали традиционными конкурсами и состязаниями, мастер-классами для детей и взрослых, катанием на алтыбакане, народными обрядами и традициями и, конечно же, праздничным концертом. Жителям и гостям столицы предлагали традиционные блюда Наурыз коже и бауырсаки.Всего в Нур-Султане более чем в 20 локациях прошло больше сотни мероприятий: концерты, выставки, театральные постановки, спортивные состязания.Более 80 мероприятий ждало в праздничный день жителей южной столицы – Алматы: это ярмарки ремесленников, аллея рестораторов, выставки художников и детские зоны. А на площади "Астана" прошел большой концерт с участием звезд казахстанской эстрады.Читайте также: Как отметили Навруз в Ташкенте — яркое видеоКак узбекистанцы отметили Навруз в РоссииТрадиции Навруза в разных странах — видео

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