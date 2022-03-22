https://uz.sputniknews.ru/20220322/uzbekistan-mojet-vospolzovatsya-aktauskim-morskim-portom-23477299.html

Узбекистан может воспользоваться Актауским морским портом

Узбекистан может воспользоваться Актауским морским портом

Узбекистан планирует наладить отправку грузов в страны ближнего и дальнего зарубежья через морской порт.

2022-03-22T12:41+0500

2022-03-22T12:41+0500

2022-03-22T12:41+0500

экономика

узбекистан

море

порт

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Актауский морской порт в Казахстане готов принимать заявки от узбекских компаний для перевозки грузов. Об этом пишет ИА "Дунё".Такое решение было озвучено на встрече генерального консула Узбекистана в Актау и председателя правления АО "НК "Актауский морской торговый порт".Стороны обсудили вопросы перевозки узбекской продукции через порт Актау в страны ближнего и дальнего зарубежья.Узбекистан рассчитывает получить доступ к морю для торговли и транзита своих грузов.Так, в ноябре 2021 года республика проводила переговоры с Ираном и Индией по поводу совместного использования порта Чабахар на иранском побережье Макран. Страна планирует продвигать совместный план по развитию сообщения через эту гавань в рамках своих усилий по улучшению и диверсификации доступа к морским путям.Читайте также:"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами >>Россия и Узбекистан приступили к созданию логистических коридоров >>

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узбекистан, море, порт