https://uz.sputniknews.ru/20220322/uzbekistan-mojet-vospolzovatsya-aktauskim-morskim-portom-23477299.html
Узбекистан может воспользоваться Актауским морским портом
Узбекистан может воспользоваться Актауским морским портом
Узбекистан планирует наладить отправку грузов в страны ближнего и дальнего зарубежья через морской порт.
2022-03-22T12:41+0500
2022-03-22T12:41+0500
2022-03-22T12:41+0500
экономика
узбекистан
море
порт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18172371_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_c538e289df0b8575831dc65592f8b6a3.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Актауский морской порт в Казахстане готов принимать заявки от узбекских компаний для перевозки грузов. Об этом пишет ИА "Дунё".Такое решение было озвучено на встрече генерального консула Узбекистана в Актау и председателя правления АО "НК "Актауский морской торговый порт".Стороны обсудили вопросы перевозки узбекской продукции через порт Актау в страны ближнего и дальнего зарубежья.Узбекистан рассчитывает получить доступ к морю для торговли и транзита своих грузов.Так, в ноябре 2021 года республика проводила переговоры с Ираном и Индией по поводу совместного использования порта Чабахар на иранском побережье Макран. Страна планирует продвигать совместный план по развитию сообщения через эту гавань в рамках своих усилий по улучшению и диверсификации доступа к морским путям.Читайте также:"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами >>Россия и Узбекистан приступили к созданию логистических коридоров >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18172371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c39be3c0ac864792461e3ee58baecad2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, море, порт
Узбекистан может воспользоваться Актауским морским портом
Подписаться на
Узбекистан планирует наладить отправку грузов в страны ближнего и дальнего зарубежья через морской порт.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Актауский морской порт в Казахстане готов принимать заявки от узбекских компаний для перевозки грузов. Об этом пишет ИА "Дунё".
Такое решение было озвучено на встрече генерального консула Узбекистана в Актау и председателя правления АО "НК "Актауский морской торговый порт".
Стороны обсудили вопросы перевозки узбекской продукции через порт Актау в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Морской порт Актау
Морской порт Актау (Казахстан) расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров. Это позволяет обеспечивать перевозку сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.
Узбекистан рассчитывает получить доступ к морю для торговли и транзита своих грузов.
Так, в ноябре 2021 года республика проводила
переговоры с Ираном и Индией по поводу совместного использования порта Чабахар на иранском побережье Макран. Страна планирует продвигать совместный план по развитию сообщения через эту гавань в рамках своих усилий по улучшению и диверсификации доступа к морским путям.
Читайте также: