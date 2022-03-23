https://uz.sputniknews.ru/20220323/v-eaes-sobirayutsya-pereyti-na-natsionalnye-valyuty-23500630.html
В ЕАЭС собираются перейти на национальные валюты
В ЕАЭС собираются перейти на национальные валюты
Какие перемены ждут Евразийский экономический союз, читайте в материале.
2022-03-23T11:20+0500
2022-03-23T11:20+0500
2022-03-23T11:43+0500
экономика
еаэс
валюта
доллары
евро
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии сформируют модель биржевого пространства, в которой ценообразование будет происходить в национальных валютах.Об этом заявил министр интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) Сергей Глазьев, передает Sputnik Кыргызстан.Кроме того, собираются использовать инструменты целевого кредитования и инвестиций в таких же масштабах, как в Китае и Индии, заявил министр."Это большая работа, которая требует преодоления инерции мышления. В первую очередь требуется наращивание объемов кредитования реального сектора, чтобы стимулировать импортозамещение и компенсировать негативные эффекты", — подчеркнул Глазьев.Ранее сообщалось, что ЕАЭС и Китай готовы совместно разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы. Об этом говорили в рамках экономического диалога с участием экспертов с обеих сторон. Речь шла о переходе на новый этап валютно-финансового и экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Китая.До этого в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) подняли лимит беспошлинного ввоза товаров до 1 тысячи евро.С 1 января 2020-го беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования составлял 200 евро.Это, как ожидается, позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран Запада.ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.Читайте также:Узбекистан вступил в новую веху сотрудничества с ЕАЭС — главноеМишустин оценил, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада
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еаэс, валюта, доллары, евро
В ЕАЭС собираются перейти на национальные валюты
11:20 23.03.2022 (обновлено: 11:43 23.03.2022) Подписаться на
В ЕАЭС сообщили, что будут снижать зависимость от доллара и евро.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии сформируют модель биржевого пространства, в которой ценообразование будет происходить в национальных валютах.
Об этом заявил министр интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) Сергей Глазьев, передает Sputnik Кыргызстан
.
"Сохраняется большая зависимость от доллара и евро, которая делает нас уязвимыми. В частности, ценообразование происходит по-прежнему в долларах и евро на основных рынках. Мы сейчас работаем над концепцией биржевого пространства ЕЭАС, где стремимся предложить наши собственные внутренние механизмы ценообразования в национальных валютах, а также сформировать полноценную инфраструктуру функционирования экономики на основе национальных валют", — отметил Сергей Глазьев, выступая на видеомосте "Экономика стран ЕАЭС на фоне западных санкций".
Кроме того, собираются использовать инструменты целевого кредитования и инвестиций в таких же масштабах, как в Китае и Индии, заявил министр.
"Это большая работа, которая требует преодоления инерции мышления. В первую очередь требуется наращивание объемов кредитования реального сектора, чтобы стимулировать импортозамещение и компенсировать негативные эффекты", — подчеркнул Глазьев.
Ранее сообщалось
, что ЕАЭС и Китай готовы совместно разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы. Об этом говорили в рамках экономического диалога с участием экспертов с обеих сторон. Речь шла о переходе на новый этап валютно-финансового и экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Китая.
До этого в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) подняли
лимит беспошлинного ввоза товаров до 1 тысячи евро.
С 1 января 2020-го беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования составлял 200 евро.
Это, как ожидается, позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран Запада.
ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.