https://uz.sputniknews.ru/20220323/v-eaes-sobirayutsya-pereyti-na-natsionalnye-valyuty-23500630.html

В ЕАЭС собираются перейти на национальные валюты

В ЕАЭС собираются перейти на национальные валюты

Какие перемены ждут Евразийский экономический союз, читайте в материале.

2022-03-23T11:20+0500

2022-03-23T11:20+0500

2022-03-23T11:43+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии сформируют модель биржевого пространства, в которой ценообразование будет происходить в национальных валютах.Об этом заявил министр интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) Сергей Глазьев, передает Sputnik Кыргызстан.Кроме того, собираются использовать инструменты целевого кредитования и инвестиций в таких же масштабах, как в Китае и Индии, заявил министр."Это большая работа, которая требует преодоления инерции мышления. В первую очередь требуется наращивание объемов кредитования реального сектора, чтобы стимулировать импортозамещение и компенсировать негативные эффекты", — подчеркнул Глазьев.Ранее сообщалось, что ЕАЭС и Китай готовы совместно разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы. Об этом говорили в рамках экономического диалога с участием экспертов с обеих сторон. Речь шла о переходе на новый этап валютно-финансового и экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Китая.До этого в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) подняли лимит беспошлинного ввоза товаров до 1 тысячи евро.С 1 января 2020-го беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования составлял 200 евро.Это, как ожидается, позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран Запада.ЕАЭС функционирует с 2015 года. В состав экономического объединения входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го.Читайте также:Узбекистан вступил в новую веху сотрудничества с ЕАЭС — главноеМишустин оценил, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада

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