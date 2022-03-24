https://uz.sputniknews.ru/20220324/kakoy-opyt-uzbekistana-stoit-perenyat-stranam-tsentralnoy-azii-23539076.html

Какой опыт Узбекистана стоит перенять странам Центральной Азии

Какой опыт Узбекистана стоит перенять странам Центральной Азии

В Узбекистане отчетливо прослеживается промышленный потенциал, отметил замминистра экономики коммерции Кыргызстана Канат Абдрахманов.

2022-03-24T17:47+0500

2022-03-24T17:47+0500

2022-03-24T18:11+0500

экономика

центральная азия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Странам Центральной Азии и, в частности, Кыргызстану, следует перенять опыт Узбекистана в развитии возобновляемых источников энергии.Такое мнение высказал замминистра экономики и коммерции Кыргызстана Канат Абдрахманов. По его словам, в Узбекистане отчетливо прослеживается промышленный потенциал. При поддержке международных институтов реализуются крупные проекты с использованием альтернативных источников энергии.Как Узбекистан будет развивать энергетику будущего >>Абдрахманов подчеркнул, что бурное развитие Узбекистана происходит за счет открытой политики, в том числе экономической. Она по мнению замминистра, направлена на либерализацию взаимоотношений с внешними рынками.Инвестиции и расширение торгово-экономических связей в этом случае играют ключевую роль, добавил Абдрахманов.Это, по мнению Абдрахманова, говорит о благонадежности республики. Ранее президент Шавкат Мирзиёев утвердил инвестиционную программу Узбекистана на 2022-2026 годы. Власти ввели новую систему проектного управления по стратегическим инвестиционным проектам, а также поставили перед собой цель — привлечь 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций в ближайшие пять лет.В четверг глава государства выступил на Ташкентском инвестиционном форуме и рассказал, как привлечь инвесторов в Узбекистан.Абдрахманов, в свою очередь, считает, что Узбекистан уже совсем скоро сможет преодолеть отметку в 100-120 миллиардов долларов привлекаемых инвестиций. Читайте также:

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