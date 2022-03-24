https://uz.sputniknews.ru/20220324/ministr-ekonomrazvitiya-rossii-priletit-v-tashkent-23537719.html
Министр экономразвития России прилетит в Ташкент
Министр экономразвития России прилетит в Ташкент
Максим Решетников возглавит делегацию на Ташкентском международном инвестиционном форуме.
2022-03-24T16:15+0500
2022-03-24T16:15+0500
2022-03-24T16:15+0500
общество
олег мальгинов
ташкент
делегация
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ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Российская делегация во главе с Министром экономического развития Максимом Решетниковым посетит Ташкент. Об этом сообщило Посольство РФ в Узбекистане.Делегация прилетит в узбекскую столицу 25 марта для участия в Ташкентском международном инвестиционном форуме. В четверг, в первый день работы форума, в пленарном заседании мероприятия принял участие глава российского диппредставительства Олег Мальгинов.В рамках форума, проходящего в Ташкенте с 24 по 26 марта, организовано более 30 мероприятий. Гостям (предпринимателям) представят более 200 проектных предложений.Напомним: в ноябре прошлого года в Ташкенте прошел II Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии мероприятия, объем накопленных российских инвестиций в экономику республики превысил $10 млрд. В стране насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд.По итогам 2021 года Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).Российские предприятия активно инвестируют в совместные проекты с узбекистанскими партнерами. Как развивалось инвестиционное сотрудничество между странами в 2021 году – в инфографике Sputnik.Читайте также:Чем Ташкентский инвестиционный форум интересен бизнесу РоссииКак связаны экономики Узбекистана и России: важное
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олег мальгинов, ташкент, делегация
Министр экономразвития России прилетит в Ташкент
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Максим Решетников возглавит делегацию на Ташкентском международном инвестиционном форуме.
ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik.
Российская делегация во главе с Министром экономического развития Максимом Решетниковым посетит Ташкент. Об этом сообщило Посольство РФ в Узбекистане
.
Делегация прилетит в узбекскую столицу 25 марта для участия в Ташкентском международном инвестиционном форуме. В четверг, в первый день работы форума, в пленарном заседании мероприятия принял участие глава российского диппредставительства Олег Мальгинов.
В рамках форума, проходящего в Ташкенте с 24 по 26 марта, организовано более 30 мероприятий. Гостям (предпринимателям) представят более 200 проектных предложений.
Напомним: в ноябре прошлого года в Ташкенте прошел
II Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии мероприятия, объем накопленных российских инвестиций в экономику республики превысил $10 млрд. В стране насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.
На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд.
По итогам 2021 года Россия сменила
Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.
Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).
Российские предприятия активно инвестируют в совместные проекты с узбекистанскими партнерами. Как развивалось инвестиционное сотрудничество между странами в 2021 году – в инфографике Sputnik
.