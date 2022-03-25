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Появилось точное расписание скоростного поезда в Казахстан
Появилось точное расписание скоростного поезда в Казахстан
"Узбекистон темир йуллари" запускает скорый поезд Алматы-Ташкент-Алматы.
2022-03-25T14:40+0500
2022-03-25T14:40+0500
2022-03-25T14:40+0500
общество
поезд
казахстан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекистанские железные дороги") запускает новый скорый поезд из Узбекистана в Казахстан.Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанской железнодорожной компании.С мая текущего года поезд будет курсировать три раза в неделю по направлению Алматы-Ташкент-Алматы.С Ж/Д вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан этот поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. С железнодорожного вокзала "Алматы-2" в Узбекистан — по понедельникам, средам и субботам.Ранее сообщалось, в Казахстан организовали первый в текущем году регулярный пассажирский поезд №647/648 сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус.С Ж/Д вокзала Нукуcа поезд курсирует по вторникам, пятницам и воскресеньям, со станции Бейнеу – по понедельникам, средам и субботам.Напомним: Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией.Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась, и власти решили с 16 марта возобновить движение поездов в Казахстан.Читайте также:Студенты могут покупать льготные билеты через сайт ЖДВидео: когда поедут автобусы и поезда из Узбекистана в Россию — мнение эксперта
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поезд, казахстан
Появилось точное расписание скоростного поезда в Казахстан
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"Узбекистон темир йуллари" запускает скорый поезд Алматы-Ташкент-Алматы.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекистанские железные дороги") запускает новый скорый поезд из Узбекистана в Казахстан.
Об этом сообщили
в пресс-службе узбекистанской железнодорожной компании.
С мая текущего года поезд будет курсировать три раза в неделю по направлению Алматы-Ташкент-Алматы.
"Компании АО "Узбекистон темир йуллари" и "НК "Казакстан темiр жолы" договорились, что со 2 мая три раза в неделю начнет курсировать регулярный скорый поезд №1/2 по направлению Алматы-2-Ташкент-Алматы-2 ("Тальго-Тульпар")", — заявили в пресс-службе.
С Ж/Д вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан этот поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. С железнодорожного вокзала "Алматы-2" в Узбекистан — по понедельникам, средам и субботам.
Ранее сообщалось
, в Казахстан организовали первый в текущем году регулярный пассажирский поезд №647/648 сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус.
С Ж/Д вокзала Нукуcа поезд курсирует по вторникам, пятницам и воскресеньям, со станции Бейнеу – по понедельникам, средам и субботам.
Напомним: Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией.
Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась, и власти решили с 16 марта возобновить движение поездов в Казахстан.