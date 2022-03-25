https://uz.sputniknews.ru/20220325/poyavilos-tochnoe-raspisanie-skorostnogo-poezda-v-kazaxstan-23557424.html

Появилось точное расписание скоростного поезда в Казахстан

Появилось точное расписание скоростного поезда в Казахстан

"Узбекистон темир йуллари" запускает скорый поезд Алматы-Ташкент-Алматы.

2022-03-25T14:40+0500

2022-03-25T14:40+0500

2022-03-25T14:40+0500

общество

поезд

казахстан

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекистанские железные дороги") запускает новый скорый поезд из Узбекистана в Казахстан.Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанской железнодорожной компании.С мая текущего года поезд будет курсировать три раза в неделю по направлению Алматы-Ташкент-Алматы.С Ж/Д вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан этот поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. С железнодорожного вокзала "Алматы-2" в Узбекистан — по понедельникам, средам и субботам.Ранее сообщалось, в Казахстан организовали первый в текущем году регулярный пассажирский поезд №647/648 сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус.С Ж/Д вокзала Нукуcа поезд курсирует по вторникам, пятницам и воскресеньям, со станции Бейнеу – по понедельникам, средам и субботам.Напомним: Узбекистан приостановил внешнее пассажирское железнодорожное сообщение в марте 2020 года в связи с пандемией.Однако эпидемиологическая ситуация улучшилась, и власти решили с 16 марта возобновить движение поездов в Казахстан.Читайте также:Студенты могут покупать льготные билеты через сайт ЖДВидео: когда поедут автобусы и поезда из Узбекистана в Россию — мнение эксперта

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поезд, казахстан