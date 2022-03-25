https://uz.sputniknews.ru/20220325/aeroflot-zapustit-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-uzbekistan--v-spiske-23554371.html

"Аэрофлот" запустит рейсы из Сочи в шесть стран: Узбекистан — в списке

"Аэрофлот" запустит рейсы из Сочи в шесть стран: Узбекистан — в списке

Самолеты начнут летать в апреле. Все подробности о рейсах — в материале.

2022-03-25T12:58+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. "Аэрофлот" в апреле запустит регулярные рейсы из Сочи в шесть стран: Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.Известно, что полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах российского производства Superjet100. "Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", — добавили в "Аэрофлоте".Самолеты начнут летать в апреле. Продажа билетов уже открыта.Планируются следующие направления: Ереван — с 8 апреля, Каир — с 7 апреля, Тель-Авив — с 7 апреля. В Турцию "суперджеты" полетят по четырем маршрутам: Стамбул и Анталья с 7 апреля, Бодрум и Даламан с 22 апреля. Казахстан представлен пятью городами: Нур-Султаном, Актобе — с 7 апреля, Актау, Алма-Атой — с 8 апреля, Атырау — с 9 апреля. В Узбекистан компания будет выполнять рейсы также в пять городов: Фергану и Бухару с 7 апреля, Самарканд, Ташкент и Ургенч с 8 апреля.Red Wings запустит в Ташкент российские "суперджеты" >>С 14 марта Россия увеличила разрешенное число полетов с 16 государствами. Решение коснулось в том числе Узбекистана.Россия нарастила количество рейсов в республику по маршруту "Москва — Ташкент" с 4 до 7 в неделю, по маршрутам "Москва — Бухара, Москва — Самарканд", "Москва — Ургенч", "Москва — Наманган", "Москва — Фергана", "Москва — Андижан и Москва — Термез" с 1 до 2 рейсов в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в Ташкент, Карши и Навои — 1 рейс в неделю на каждом маршруте.В середине марта Росавиация также сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID.Читайте также:

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