https://uz.sputniknews.ru/20220325/aeroflot-zapustit-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-uzbekistan--v-spiske-23554371.html
"Аэрофлот" запустит рейсы из Сочи в шесть стран: Узбекистан — в списке
"Аэрофлот" запустит рейсы из Сочи в шесть стран: Узбекистан — в списке
Самолеты начнут летать в апреле. Все подробности о рейсах — в материале.
2022-03-25T12:58+0500
2022-03-25T12:58+0500
2022-03-25T12:59+0500
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сочи
рейсы
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. "Аэрофлот" в апреле запустит регулярные рейсы из Сочи в шесть стран: Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.Известно, что полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах российского производства Superjet100. "Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", — добавили в "Аэрофлоте".Самолеты начнут летать в апреле. Продажа билетов уже открыта.Планируются следующие направления: Ереван — с 8 апреля, Каир — с 7 апреля, Тель-Авив — с 7 апреля. В Турцию "суперджеты" полетят по четырем маршрутам: Стамбул и Анталья с 7 апреля, Бодрум и Даламан с 22 апреля. Казахстан представлен пятью городами: Нур-Султаном, Актобе — с 7 апреля, Актау, Алма-Атой — с 8 апреля, Атырау — с 9 апреля. В Узбекистан компания будет выполнять рейсы также в пять городов: Фергану и Бухару с 7 апреля, Самарканд, Ташкент и Ургенч с 8 апреля.Red Wings запустит в Ташкент российские "суперджеты" >>С 14 марта Россия увеличила разрешенное число полетов с 16 государствами. Решение коснулось в том числе Узбекистана.Россия нарастила количество рейсов в республику по маршруту "Москва — Ташкент" с 4 до 7 в неделю, по маршрутам "Москва — Бухара, Москва — Самарканд", "Москва — Ургенч", "Москва — Наманган", "Москва — Фергана", "Москва — Андижан и Москва — Термез" с 1 до 2 рейсов в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в Ташкент, Карши и Навои — 1 рейс в неделю на каждом маршруте.В середине марта Росавиация также сняла ограничения на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID.Читайте также:
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"Аэрофлот" запустит рейсы из Сочи в шесть стран: Узбекистан — в списке
12:58 25.03.2022 (обновлено: 12:59 25.03.2022) Подписаться на
Самолеты начнут летать в апреле. Все подробности о рейсах — в материале.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. "Аэрофлот" в апреле запустит регулярные рейсы из Сочи в шесть стран: Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.
"Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", — сообщил авиаперевозчик.
Известно, что полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах российского производства Superjet100.
"Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", — добавили в "Аэрофлоте".
Самолеты начнут летать в апреле. Продажа билетов уже открыта.
Планируются следующие направления: Ереван — с 8 апреля, Каир — с 7 апреля, Тель-Авив — с 7 апреля.
В Турцию "суперджеты" полетят по четырем маршрутам: Стамбул и Анталья с 7 апреля, Бодрум и Даламан с 22 апреля. Казахстан представлен пятью городами: Нур-Султаном, Актобе — с 7 апреля, Актау, Алма-Атой — с 8 апреля, Атырау — с 9 апреля.
В Узбекистан компания будет выполнять рейсы также в пять городов: Фергану и Бухару с 7 апреля, Самарканд, Ташкент и Ургенч с 8 апреля.
С 14 марта Россия увеличила
разрешенное число полетов с 16 государствами. Решение коснулось в том числе Узбекистана.
Россия нарастила количество рейсов в республику по маршруту "Москва — Ташкент" с 4 до 7 в неделю, по маршрутам "Москва — Бухара, Москва — Самарканд", "Москва — Ургенч", "Москва — Наманган", "Москва — Фергана", "Москва — Андижан и Москва — Термез" с 1 до 2 рейсов в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в Ташкент, Карши и Навои — 1 рейс в неделю на каждом маршруте.
В середине марта Росавиация также сняла ограничения
на полеты в Узбекистан, введенные из-за COVID.