https://uz.sputniknews.ru/20220328/stali-izvestny-data-i-mesto-sleduyuschix-peregovorov-rossii-i-ukrainy-23601352.html

Стали известны дата и место следующих переговоров России и Украины

Стали известны дата и место следующих переговоров России и Украины

После длительных переговоров в онлайн-формате представители государств решили провести встречу очно.

2022-03-28T12:20+0500

2022-03-28T12:20+0500

2022-03-28T12:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

переговоры

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Переговоры делегаций России и Украины состоятся 28-30 марта. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский."Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС (видео-конференц-связи - прим.ред). В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта", — говорится в Telegram-канале дипломата.По данным СМИ, в этот раз встречу планируют провести в Турции.Напомним, переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации России по защите жителей Донбасса начались 28 февраля в Беларуси.Стороны провели три очных совещания, в настоящее время встречи идут в онлайн формате.Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В нее входят замглавы МИД Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов, глава Международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и заместитель министра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию представляют: министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.До этого, десятого марта на дипломатическом форуме в Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.На данный момент стороны не пришли к прорывным результатам, но после одного из совещаний дипломатам удалось договориться об организации гуманитарных коридоров.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о сближении Москвы и Киева по нескольким вопросам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Жители западных стран ощутили антироссийские санкции — CNNРоссийские военные вывезли узбекистанцев из Херсона

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украина, переговоры