https://uz.sputniknews.ru/20220403/v-namangane-rodilas-troynya-23742880.html

В Намангане родилась тройня

В Намангане родилась тройня

Всем троим мальчикам, родившимся в самом начале священного месяца Рамадан, дали имя Мухаммад.

2022-04-03T16:46+0500

2022-04-03T16:46+0500

2022-04-03T17:01+0500

общество

наманган

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/03/23742854_33:0:831:449_1920x0_80_0_0_1d91d145adfdd731d16aea6c0d47a2be.jpg

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Намангане родились близнецы – три мальчика, сообщает информационное агентство Дунё в своем Telegram-канале.Родившихся в самом начале священного месяца Рамазан сыновей родители назвали Муҳаммад Содиқ, Муҳаммад Али, Муҳаммад Юсуф.Случаи, когда в семьях рождается более двух детей, не такая уж редкость. В начале марта в Ташкенте родилось сразу четверо малышей – три мальчика и одна девочка.В сентябре в Кашкадарьинской области родились тройняшки. Все девочки.Они появились на свет 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана.Ранее тройня (все девочки) родилась также в Наманганской области у жительницы сельского схода граждан Норинкапа Нарынского района.В октябре в Карши появились на свет тройняшки — мальчики. Наследники появились в семье медсестры и военнослужащего Нацгвардии в День учителя и наставника.Читайте также: Тройняшкам, родившимся в Кашкадарье, дали имена дочерей и жены президента

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наманган, дети