https://uz.sputniknews.ru/20220403/v-namangane-rodilas-troynya-23742880.html
В Намангане родилась тройня
В Намангане родилась тройня
Всем троим мальчикам, родившимся в самом начале священного месяца Рамадан, дали имя Мухаммад.
2022-04-03T16:46+0500
2022-04-03T16:46+0500
2022-04-03T17:01+0500
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Намангане родились близнецы – три мальчика, сообщает информационное агентство Дунё в своем Telegram-канале.Родившихся в самом начале священного месяца Рамазан сыновей родители назвали Муҳаммад Содиқ, Муҳаммад Али, Муҳаммад Юсуф.Случаи, когда в семьях рождается более двух детей, не такая уж редкость. В начале марта в Ташкенте родилось сразу четверо малышей – три мальчика и одна девочка.В сентябре в Кашкадарьинской области родились тройняшки. Все девочки.Они появились на свет 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана.Ранее тройня (все девочки) родилась также в Наманганской области у жительницы сельского схода граждан Норинкапа Нарынского района.В октябре в Карши появились на свет тройняшки — мальчики. Наследники появились в семье медсестры и военнослужащего Нацгвардии в День учителя и наставника.Читайте также: Тройняшкам, родившимся в Кашкадарье, дали имена дочерей и жены президента
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наманган, дети
В Намангане родилась тройня
16:46 03.04.2022 (обновлено: 17:01 03.04.2022)
Всем троим мальчикам, родившимся в самом начале священного месяца Рамазан, дали имя Мухаммад.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Намангане родились близнецы – три мальчика, сообщает информационное агентство Дунё в своем Telegram-канале.
Родившихся в самом начале священного месяца Рамазан сыновей родители назвали Муҳаммад Содиқ, Муҳаммад Али, Муҳаммад Юсуф.
Случаи, когда в семьях рождается более двух детей, не такая уж редкость. В начале марта в Ташкенте родилось сразу четверо малышей
– три мальчика и одна девочка.
В сентябре в Кашкадарьинской области родились
тройняшки. Все девочки.
Они появились на свет 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана.
Ранее тройня (все девочки) родилась
также в Наманганской области у жительницы сельского схода граждан Норинкапа Нарынского района.
В октябре в Карши появились на свет тройняшки — мальчики. Наследники появились
в семье медсестры и военнослужащего Нацгвардии в День учителя и наставника.