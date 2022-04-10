https://uz.sputniknews.ru/20220410/komu-mogut-zapretit-byt-pedagogom-zakonoproekt-23847757.html

Кому могут запретить быть педагогом: законопроект

Кому могут запретить быть педагогом: законопроект

Главное о готовящихся изменениях в сфере образования читайте в обзоре.

2022-04-10T16:41+0500

2022-04-10T16:41+0500

2022-04-10T17:37+0500

общество

педагог

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования разместило законопроект, в котором предлагается запретить вести педагогическую деятельность некоторым гражданам.Речь идет о следующих лицах:Обсуждение проекта продлится до 19 апреля.Закон "Об образовании", в который власти намерены внести дополнения, был принят в сентябре 2020 года. Он гарантирует равные права на образование для всех, независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, вероисповедания, личного и социального статуса.Life Style: учителя Узбекистана пустились в пляс — видео >>Ранее стало известно, что в 2022 году заработная плата учителей и врачей вырастет.Увеличение будет зависеть от квалификационной категории:Профильные ведомства до 1 июля должны кардинально пересмотреть порядок присвоения квалификационных категорий учителям и врачам с привлечением международных экспертов.Читайте также:Русистам вручили сертификаты С1: что это даст педагогам — видео >>Будущий педагогический хаб для ЦА: филиал университета Герцена начал работу в Ташкенте >>

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педагог