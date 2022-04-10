Кому могут запретить быть педагогом: законопроект
16:41 10.04.2022 (обновлено: 17:37 10.04.2022)
© Sputnik / Антон Уницын/
Главное о готовящихся изменениях в сфере образования — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования разместило законопроект, в котором предлагается запретить вести педагогическую деятельность некоторым гражданам.
Речь идет о следующих лицах:
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
имеющих судимость за умышленное преступление, которая не снята;
имевших судимость за преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности, против конституционных прав и свобод граждан, против мира и безопасности страны, а также за преступления, связанные с грабежом чужого имущества, подкупом, с незаконным оборотом наркотиков или психотропных веществ;
состоящих на учете в психиатрических или наркологических учреждениях;
страдающих заболеванием, препятствующим осуществлению ими педагогической (профессорской) деятельности.
Обсуждение проекта продлится до 19 апреля.
Закон "Об образовании", в который власти намерены внести дополнения, был принят в сентябре 2020 года.
Он гарантирует равные права на образование для всех, независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, вероисповедания, личного и социального статуса.
Ранее стало известно, что в 2022 году заработная плата учителей и врачей вырастет.
Увеличение будет зависеть от квалификационной категории:
учителей высшей категории – минимум на 15%;
учителей первой категории, врачей высшей и первой категории – минимум на 10%;
учителей и врачей второй категории – минимум на 5%.
Профильные ведомства до 1 июля должны кардинально пересмотреть порядок присвоения квалификационных категорий учителям и врачам с привлечением международных экспертов.
Читайте также: