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https://uz.sputniknews.ru/20220410/komu-mogut-zapretit-byt-pedagogom-zakonoproekt-23847757.html
Кому могут запретить быть педагогом: законопроект
Кому могут запретить быть педагогом: законопроект
Главное о готовящихся изменениях в сфере образования читайте в обзоре.
2022-04-10T16:41+0500
2022-04-10T17:37+0500
общество
педагог
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования разместило законопроект, в котором предлагается запретить вести педагогическую деятельность некоторым гражданам.Речь идет о следующих лицах:Обсуждение проекта продлится до 19 апреля.Закон "Об образовании", в который власти намерены внести дополнения, был принят в сентябре 2020 года. Он гарантирует равные права на образование для всех, независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, вероисповедания, личного и социального статуса.Life Style: учителя Узбекистана пустились в пляс — видео &gt;&gt;Ранее стало известно, что в 2022 году заработная плата учителей и врачей вырастет.Увеличение будет зависеть от квалификационной категории:Профильные ведомства до 1 июля должны кардинально пересмотреть порядок присвоения квалификационных категорий учителям и врачам с привлечением международных экспертов.Читайте также:Русистам вручили сертификаты С1: что это даст педагогам — видео &gt;&gt;Будущий педагогический хаб для ЦА: филиал университета Герцена начал работу в Ташкенте &gt;&gt;
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педагог

Кому могут запретить быть педагогом: законопроект

16:41 10.04.2022 (обновлено: 17:37 10.04.2022)
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Главное о готовящихся изменениях в сфере образования — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования разместило законопроект, в котором предлагается запретить вести педагогическую деятельность некоторым гражданам.
Речь идет о следующих лицах:
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
имеющих судимость за умышленное преступление, которая не снята;
имевших судимость за преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности, против конституционных прав и свобод граждан, против мира и безопасности страны, а также за преступления, связанные с грабежом чужого имущества, подкупом, с незаконным оборотом наркотиков или психотропных веществ;
состоящих на учете в психиатрических или наркологических учреждениях;
страдающих заболеванием, препятствующим осуществлению ими педагогической (профессорской) деятельности.
Обсуждение проекта продлится до 19 апреля.
Закон "Об образовании", в который власти намерены внести дополнения, был принят в сентябре 2020 года.
Он гарантирует равные права на образование для всех, независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, вероисповедания, личного и социального статуса.
Life Style: учителя Узбекистана пустились в пляс — видео >>
Ранее стало известно, что в 2022 году заработная плата учителей и врачей вырастет.
Увеличение будет зависеть от квалификационной категории:
учителей высшей категории – минимум на 15%;
учителей первой категории, врачей высшей и первой категории – минимум на 10%;
учителей и врачей второй категории – минимум на 5%.
Профильные ведомства до 1 июля должны кардинально пересмотреть порядок присвоения квалификационных категорий учителям и врачам с привлечением международных экспертов.
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