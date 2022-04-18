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В Ташкенте оценили судьбу Трансафганской железной дороги
В Ташкенте оценили судьбу Трансафганской железной дороги
На днях представители "Узбекистон темир йуллари" и железнодорожного управления Афганистана обсудили двустороннее сотрудничество.
2022-04-18T11:23+0500
2022-04-18T11:23+0500
2022-04-18T11:23+0500
общество
трансафганская железная дорога
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" заявила, что власти Афганистана намерены ускорить реализацию проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар".На днях представители "Узбекистон темир йуллари" и железнодорожного управления Афганистана провели переговоры. Встреча прошла в Термезе.Вопрос строительства Трансафганской железной дороги стал одним из ключевых. Стороны обсудили детали организации полевой экспедиции по маршруту, чтобы ускорить подготовку технико-экономического обоснования проекта строительства железнодорожной линии.Узбекские специалисты приступят к работам по строительству Трансафганской железной дороги уже весной. Также Ташкент намерен обучать афганских специалистов работе на железнодорожных путях.В октябре стало известно, что в проекте будет участвовать и РЖД.Транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии.Ранее Узбекистан передал в управление афганцам железную дорогу "Хайратон — Мазари — Шариф".Читайте также:
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трансафганская железная дорога, ташкент
В Ташкенте оценили судьбу Трансафганской железной дороги
На днях представители "Узбекистон темир йуллари" и железнодорожного управления Афганистана обсудили двустороннее сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" заявила, что власти Афганистана намерены ускорить реализацию проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар".
На днях представители "Узбекистон темир йуллари" и железнодорожного управления Афганистана провели переговоры. Встреча прошла в Термезе.
Вопрос строительства Трансафганской железной дороги стал одним из ключевых. Стороны обсудили детали организации полевой экспедиции по маршруту, чтобы ускорить подготовку технико-экономического обоснования проекта строительства железнодорожной линии.
"Делегацией Афганистана отдельно подчеркнута важность реализации инфраструктурных, особенно железнодорожных проектов, так как в настоящее время одним из векторов развития сотрудничества Афганистана является заинтересованность в участии в проектах по интеграции Центральной Азии с Южной", — добавили
в АО "Узбекистон темир йуллари".
Узбекские специалисты приступят к работам по строительству Трансафганской железной дороги уже весной. Также Ташкент намерен обучать афганских специалистов работе на железнодорожных путях.
В октябре стало известно
, что в проекте будет участвовать и РЖД.
Транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии.
Ранее Узбекистан передал
в управление афганцам железную дорогу "Хайратон — Мазари — Шариф".