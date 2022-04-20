https://uz.sputniknews.ru/20220420/erdogan-nachal-spetsoperatsiyu-po-demilitarizatsii-24096460.html

Эрдоган начал спецоперацию по демилитаризации

Эрдоган начал спецоперацию по демилитаризации

Анкара объявила о начале новой военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. В боевых действиях участвуют спецназ и ВВС.

2022-04-20T14:58+0500

2022-04-20T14:58+0500

2022-04-22T03:15+0500

колумнисты

реджеп тайип эрдоган

спецоперация

анкара

курдистан

ирак

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Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что "борьба продолжится, пока не будет нейтрализован последний террорист". По его словам, удары наносятся по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК, сообщает колумнист РИА Новости Давид Нармания.Иными словами, Турция на территории другой страны ведет спецоперацию по демилитаризации и противодействию терроризму. Если вам это что-то напомнило, то совершенно напрасно, потому что США и их сателлиты, которые обычно называют себя мировым сообществом, встретили это решение звенящей тишиной.Никто не заморозил турецкие золотовалютные резервы, никто не призывает снизить импорт энергоносителей, ни одна компания не заявила об уходе с рынка. Никаких санкций. Больше того, никто даже рта не открыл, чтобы осудить решение Анкары.Полное игнорирование происходящего красноречиво доносит до всех: для Запада войны делятся на праведные и неправедные, потому что кого-то убивать можно, а кого-то нельзя — и определяется это в Белом доме. Но о том, почему такая реакция, а точнее ее отсутствие (яркий пример не только двуличия, но и предательства), чуть позже.Конечно, Эрдоган выбрал для операции максимально удобный момент: Россия слишком занята Украиной, а Запад — Россией.Американская афера: США блефуют насчет собственного пути УкраиныЛюбые ограничения со стороны ЕС и США приведут к очень тяжелым для Брюсселя и Вашингтона последствиям. Например, экономически это может означать крах проекта газопровода (от израильского месторождения "Левиафан" до Европы через территорию Турции), переговоры о строительстве которого начались 9 марта. И поставит крест на амбициозных планах Евросоюза диверсифицировать поставки энергии.Но это вопрос стратегической перспективы, а в ближайшем будущем подобный сценарий взвинтил бы цены на топливо и поставил карьеру многих ведущих европейских политиков под угрозу. Опасность поражения Макрона на выборах будет казаться на таком фоне незначительным поводом для переживаний. Да и в США у все большего числа людей смех из-за нелепых оговорок Байдена (в связи с ростом цен на топливо и в духе "это Путин виноват") сменяется негодованием, а каждый новый казус с участием американского лидера уже вызывает открытые сомнения в ментальном здоровье президента США даже у его сторонников.Причем это только первое направление для возможного ответа Анкары на попытки учить ее жизни, но далеко не единственное.Куда более широкое пространство у Турции для политических маневров.В частности, в последнее время активно обсуждается возможность вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Любые попытки надавить на Эрдогана заблокируют процесс: вступление в альянс требует единогласной поддержки, так что Анкара сможет использовать этот рычаг.При этом следует понимать, что членство Турции в Североатлантическом блоке — фактор значимый, но отнюдь не гарантия слепого выполнения воли Белого дома. Ее отношения с США уже давно далеки от модели "вассал — сюзерен".В свете российской спецоперации на Украине, кстати, вновь стали актуальными трения между союзниками из-за российских комплексов С-400. Вашингтон предлагал Анкаре передать их Украине, на что получил ожидаемый отказ. Затем в медиа появилась информация о том, что Турция готова купить российские Су-57, если США не продадут им хотя бы F-16 Block 70 (покупку F-35, за которые турки уже внесли аванс в размере 1,4 миллиарда долларов, Штаты в свое время им заблокировали). И в тот же день в Пентагоне заявили, будто о поставках Украине С-400 речь не идет, дескать, слишком сложная для ВСУ техника.Пекин намерен укреплять стратегическое сотрудничество с МосквойНо обольщаться и думать, что теперь "турецкий слон — лучший друг российского слона", не стоит. Анкара — очень амбициозный и важный региональный игрок, который, с одной стороны, поставляет Киеву "Байрактары", а с другой — отказался поддержать санкции против России. Он назвал спецоперацию нарушением международного права, но осудил позицию Запада на Мюнхенской конференции, которая предшествовала эскалации конфликта. И это лишь один из аспектов двусторонних отношений. О российско-турецких хитросплетениях в Закавказье можно писать отдельный трактат.В ситуации с Сирией позиции стран также где-то близки, а где-то противоположны. Вместе боролись с ИГ*, но по-разному относятся к Башару Асаду. И сбитый турками Су-24 Россия тоже не забыла.С курдами несколько сложнее. Это наиболее многочисленный народ, не имеющий своего государства, но представленный в Ираке, Сирии, Турции и Иране различными политическими силами. Однако начавшиеся вчера события затрагивают весь потенциальный Курдистан.И здесь важно помнить, что сирийские курды, против которых Анкара проводила уже три операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира", также активно противостояли ИГ*. А вот с Асадом сотрудничать не спешили.Причиной тому активная помощь США. Курды получали ее на протяжении всего сирийского кризиса, но прошлогодняя выходка Вашингтона возмутила не только Москву, Дамаск и Тегеран, но и Анкару: в июле курдский альянс "Сирийские демократические силы" заключил сделку с американской компанией Delta Crescent Energy. Дело в том, что именно северные территории страны наиболее богаты нефтью и СДС контролируют около половины запасов черного золота в Сирии. Такой шаг не просто продемонстрировал наплевательское отношение к сирийскому суверенитету, но и показал, что в погоне за длинным долларом Вашингтон готов сотрудничать даже с врагами других членов НАТО. И это не говоря уже о прямых поставках вооружений иракским курдам, демилитаризацией которых сейчас занимается Анкара.При этом Россия неоднократно подчеркивала, что подобные действия Белого дома могут стать причиной катастрофических последствий для всего Ближнего Востока. "Это опасные игры, которые могут привести к тому, что курдская проблема очень серьезно полыхнет во всем регионе, учитывая, что ее измерение охватывает не только Сирию, но и другие страны", — заявлял Сергей Лавров в ноябре.Косачев: биолаборатории на Украине имеют антироссийскую направленностьАмериканцы могут потерять в лице курдов своего едва ли не самого преданного союзника в регионе, но в Вашингтоне предпочли отстраненно наблюдать за начатой турками операцией, потому что не решились платить будущим европейцев за будущее курдов — так выглядит realpolitik.Интересно, сторонники Демократической партии не находят в этом ничего расистского? Ведь столь красноречивое молчание дает повод задуматься, чем гибель украинцев, которая вызывает бурю негодования на Западе, отличается от гибели курдов? Фактически это лишь еще одна иллюстрация того, что американские интересы гораздо ценнее американских принципов и очень часто им противоречат.* — террористическая организация, запрещенная в России

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Давид Нармания

Давид Нармания

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Давид Нармания

реджеп тайип эрдоган, спецоперация, анкара, курдистан, ирак