https://uz.sputniknews.ru/20220425/v-tashkent-vernetsya-tramvay-24188531.html

В Ташкент вернется трамвай

В Ташкент вернется трамвай

В настоящее время ведутся предварительные работы по организации трамвайного движения в столице.

2022-04-25T14:51+0500

2022-04-25T14:51+0500

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общество

трамвай

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкенте начнется прокладывание трамвайных путей в 2023 году. Об этом сообщает издание "Народное слово".На данный момент ведутся предварительные работы по организации трамвайного движения в столице."Идет работа по возвращению бывших трамвайщиков, выехавших за рубеж, и привлечению специалистов из-за границы. В частности, приглашаются специалисты из Турции и Чехии", — говорится в сообщении.В течении этого года составят карту маршрутов, а уже прокладывать трамвайные пути начнут с 2023 года, сообщает издание.До этого Шавкат Мирзиёев призвал восстановить трамвайные маршруты в Ташкенте. Он отметил, что мир движется в сторону зеленой экономики, зеленой энергетики, а трамвай, по его словам, — безопасный, экологически чистый транспорт.Последний трамвайный маршрут был закрыт в Ташкенте в мае 2016 года после почти 105 лет работы.Тогда столичный власти объяснили это решение увеличением количества автомобильного транспорта и неэффективной работой трамвайных маршрутов в городе.Еще раньше — в 2010 году — в Ташкенте закрыли оставшиеся троллейбусные маршруты.Ранее в интервью Sputnik Узбекистан эксперт в сфере экономики транспорта Александр Рыжков объяснил, стоит ли возвращать трамваи в Ташкент.Читайте также:Сколько электробусов закупят для Ташкента к 2025 годуТашкентский метрополитен скупит у населения оставшиеся жетоны

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трамвай, ташкент