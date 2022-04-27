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Гаспарян: на какие государства распадается Украина — видео
Гаспарян: на какие государства распадается Украина — видео
Распад Украины, теракты в Приднестровье и варварство в Киеве — главные темы последних дней. Свою оценку событиям в интервью Sputnik дал политолог Армен Гаспарян.
2022-04-27T08:58+0500
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Ранее Гаспарян заявил о новых готовящихся провокациях на Украине. Напомним, что спецоперация длится уже третий месяц. Президент России Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны неоднократно отмечали, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Мирным жителям ничего не угрожает и речи об оккупации не идет, подчеркивал Путин.Читайте также:
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Гаспарян: на какие государства распадается Украина — видео

08:58 27.04.2022
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Распад Украины, теракты в Приднестровье и варварство в Киеве — главные темы последних дней. Свою оценку событиям в интервью Sputnik дал политолог Армен Гаспарян.
Ранее Гаспарян заявил о новых готовящихся провокациях на Украине.
Напомним, что спецоперация длится уже третий месяц. Президент России Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Минобороны неоднократно отмечали, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Мирным жителям ничего не угрожает и речи об оккупации не идет, подчеркивал Путин.
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