https://uz.sputniknews.ru/20220428/yanvarskie-sobytiya-v-kazaxstane-kakuyu-kompensatsiyu-poluchili-vladeltsy-avto-24258044.html
Январские события в Казахстане: какую компенсацию получили владельцы авто
Январские события в Казахстане: какую компенсацию получили владельцы авто
В акимат поступило около сотни заявок о возмещении ущерба от автовладельцев.
2022-04-28T12:58+0500
2022-04-28T12:58+0500
2022-04-28T12:58+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Жителям Алматы, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате январских беспорядков, выплатили компенсацию.Она составила 258 млн тенге, передает Sputnik Казахстан.Всего в акиматы районов поступило поступило 99 заявок о возмещении ущерба, из них 54 уже удовлетворены. Еще 45 обращений от владельцев авто будут рассмотрены до 15 мая.Ранее власти Казахстана выплатили 8,3 млрд тенге субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в ходе январских беспорядков.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты охватили другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, погибли более 200 человек.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".В Казахстан ввели коллективные миротворческие силы ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января. Читайте также:
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казахстан
Январские события в Казахстане: какую компенсацию получили владельцы авто
В акимат поступило около сотни заявок о возмещении ущерба от автовладельцев.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Жителям Алматы, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате январских беспорядков, выплатили компенсацию.
Она составила 258 млн тенге, передает
Sputnik Казахстан.
Всего в акиматы районов поступило поступило 99 заявок о возмещении ущерба, из них 54 уже удовлетворены. Еще 45 обращений от владельцев авто будут рассмотрены до 15 мая.
Ранее власти Казахстана выплатили 8,3 млрд тенге субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в ходе январских беспорядков.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты охватили другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным Генпрокуратуры, в результате беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, погибли более 200 человек.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совбез и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
В Казахстан ввели коллективные миротворческие силы ОДКБ для нормализации обстановки в стране. Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января.