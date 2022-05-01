https://uz.sputniknews.ru/20220501/bez-registratsii-15-dney-putin-ratifitsiroval-soglashenie-s-uzbekistanom-24316119.html
Без регистрации 15 дней: Путин ратифицировал соглашение с Узбекистаном
Без регистрации 15 дней: Путин ратифицировал соглашение с Узбекистаном
В МВД ранее заверили, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию узбекистанцев и не снизят эффективность миграционного контроля.
2022-05-01T15:54+0500
2022-05-01T15:54+0500
2022-05-01T15:56+0500
общество
регистрация
соглашение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение об отмене обязательной регистрации в России в течение 15 дней с даты въезда для граждан Узбекистана.Такое же правило будет действовать в отношении россиян, въезжающих в Узбекистан.Ранее документ ратифицировали в Совет Федерации. В правительстве отметили, что реализация соглашения не повлечет значительного увеличения количества пребывающих и не приведет к снижению эффективности осуществления надзора в сфере миграции.Напомним, что сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.Для узбекистанцев такой срок в России был ограничен семью днями, для россиян в Узбекистане — тремя сутками.Читайте также:
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регистрация, соглашение, узбекистан
Без регистрации 15 дней: Путин ратифицировал соглашение с Узбекистаном
15:54 01.05.2022 (обновлено: 15:56 01.05.2022)
В МВД ранее заверили, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию узбекистанцев и не снизят эффективность миграционного контроля.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин ратифицировал
соглашение об отмене обязательной регистрации в России в течение 15 дней с даты въезда для граждан Узбекистана.
Такое же правило будет действовать в отношении россиян, въезжающих в Узбекистан.
Ранее документ ратифицировали в Совет Федерации.
В правительстве отметили, что реализация соглашения не повлечет значительного увеличения количества пребывающих и не приведет к снижению эффективности осуществления надзора в сфере миграции.
Напомним, что сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.
Для узбекистанцев такой срок в России был ограничен семью днями, для россиян в Узбекистане — тремя сутками.