https://uz.sputniknews.ru/20220503/covid-19-odin-sluchay-za-sutki-24335894.html
COVID-19: один случай за сутки
COVID-19: один случай за сутки
В праздничны день единственны новый случай заражения зарегистрирован в столице.
2022-05-03T15:37+0500
2022-05-03T15:37+0500
2022-05-03T15:37+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. В день Ураза-Хайита в Узбекистане зарегистрирован лишь один случай заражения коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба Минздрава, единственны новый пациент обнаружен в Ташкенте.За сутки выздоровело 10 человек. Таким образом, количество излечившихся в республике составило 236 746 человек, а процент выздоровления - 99%.Первый всплеск числа инфицированных коронавирусом наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показать начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го он находился на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число заболевших за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре количество инфицированных вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021-го в стране активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В январе 2022-го в республике выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:Видео: как российские ИВЛ дали шанс Узбекистану победить COVID-19 >>Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>
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коронавирус covid-19
COVID-19: один случай за сутки
В праздничны день единственны новый случай заражения зарегистрирован в столице.
ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. В день Ураза-Хайита в Узбекистане зарегистрирован лишь один случай заражения коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба Минздрава, единственны новый пациент обнаружен в Ташкенте.
За сутки выздоровело 10 человек. Таким образом, количество излечившихся в республике составило 236 746 человек, а процент выздоровления - 99%.
Первый всплеск числа инфицированных коронавирусом наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показать начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го он находился на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число заболевших за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре количество инфицированных вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021-го в стране активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В Узбекистане вакцинируют
в том числе "Спутником Лайт".
В январе 2022-го в республике выявили
первый случай заболевания "омикроном".