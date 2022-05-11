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Россияне стали чаще ездить в командировки в Узбекистан и еще две страны
Россияне стали чаще ездить в командировки в Узбекистан и еще две страны
Аналитики OneTwoTrip for Business узнали, насколько вырос интерес россиян к деловым поездкам этой весной, как приобретают билеты и выбирают отели.
2022-05-11T09:18+0500
2022-05-11T09:18+0500
2022-05-11T09:18+0500
общество
узбекистан
россияне
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Россияне этой весной стали чаще ездить в командировки за рубеж. Самыми популярными направлениями оказались Узбекистан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).Об этом РИА Новости рассказали онлайн-сервисе организации бизнес-туров OneTwoTrip for Business.В десятку также вошли Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Индия и Греция, подчеркнули в сервисе. По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.Едем в Узбекистан: что нужно знать туристу >>В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Ранее эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.Читайте также:
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узбекистан, россияне
Россияне стали чаще ездить в командировки в Узбекистан и еще две страны
Аналитики узнали, насколько вырос интерес россиян к деловым поездкам этой весной, как приобретают билеты и выбирают отели.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Россияне этой весной стали чаще ездить в командировки за рубеж. Самыми популярными направлениями оказались Узбекистан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Об этом РИА Новости
рассказали онлайн-сервисе организации бизнес-туров OneTwoTrip for Business.
"За год доля поездок (на самолете. — Sputnik) за рубеж возросла с 2% до 5%. Среди международных направлений чаще всего деловые поездки весной совершаются в Турцию — 26,7%, Узбекистан — 16%, ОАЭ — 10,1%, а также Беларусь — 8,9% и Казахстан — 8,3%", — отметили аналитики.
В десятку также вошли Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Индия и Греция, подчеркнули в сервисе.
По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.
В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.
В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.
Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.
Ранее эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил
в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.