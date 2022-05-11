https://uz.sputniknews.ru/20220511/rossiyane-stali-chasche-ezdit-v-komandirovki-v-uzbekistan-i-esche-dve-strany-24466079.html

Россияне стали чаще ездить в командировки в Узбекистан и еще две страны

Россияне стали чаще ездить в командировки в Узбекистан и еще две страны

Аналитики OneTwoTrip for Business узнали, насколько вырос интерес россиян к деловым поездкам этой весной, как приобретают билеты и выбирают отели.

2022-05-11T09:18+0500

2022-05-11T09:18+0500

2022-05-11T09:18+0500

общество

узбекистан

россияне

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Россияне этой весной стали чаще ездить в командировки за рубеж. Самыми популярными направлениями оказались Узбекистан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).Об этом РИА Новости рассказали онлайн-сервисе организации бизнес-туров OneTwoTrip for Business.В десятку также вошли Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Индия и Греция, подчеркнули в сервисе. По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.Едем в Узбекистан: что нужно знать туристу >>В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Ранее эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.Читайте также:

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