https://uz.sputniknews.ru/20220512/v-djizakskoy-oblasti-vypal-grad--video-24517297.html

В Джизакской области выпал град — видео

В Джизакской области выпал град — видео

На кадрах видно, что он небольших размеров и покрывает уже по-весеннему зеленную лужайку.

2022-05-12T22:29+0500

2022-05-12T22:29+0500

2022-05-12T22:29+0500

общество

град

джизакская область

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Узгидромет в четверг опубликовал видео выпавшего в Бахмальском районе Джизакской области града.На кадрах видно, что он небольших размеров и покрывает уже по-весеннему зеленную лужайку.Прохладу и дожди синоптики обещали еще в начале недели. Осадки, помимо Джизакской области, ожидались также в Ташкентской, Самаркандской, Сырдарьинской областях и в Ферганской долине.В середине апреля проливные дожди в Узбекистане вызвали самое сильное наводнение за последние 80 лет. Сильнее всего пострадала как раз Джизакская область.Здесь затопило 260 хозяйств в поселке Эгизбулак Форишского района. Из них 53 полностью разрушены и 44 серьезно повреждены. Вода залила первые этажи одной школы и детского сада.Специальные службы спасли шестерых жителей района и доставили их в медицинские учреждения. Более 100 человек из поселка Эгизбулак переселились в дома своих родственников, администрация области обеспечила их всем необходимым.В результате наводнения погибло четыре человека. В Форишском районе селем унесло одного мужчину и трех женщин.Читайте также:В Джизаке началась борьба с саранчойВ Джизаке сотрудники МЧС спасли человека, унесенного селем — видео

джизакская область

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град, джизакская область