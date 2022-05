https://uz.sputniknews.ru/20220518/es-gotovitsya-pojertvovat-klimatom-radi-snijeniya-zavisimosti-ot-rossii--smi-24630145.html

ЕС готовится пожертвовать климатом ради снижения зависимости от России — СМИ

ЕС готовится пожертвовать климатом ради снижения зависимости от России — СМИ

Европа планировала к середине века достичь климатической нейтральности — когда итоговый объем выбросов вредных газов в атмосферу будет равен нулю. Но теперь планы, похоже, намерены отложить.

2022-05-18T11:21+0500

2022-05-18T11:21+0500

2022-05-18T11:21+0500

в мире

сми

ес

климат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/12/24631883_0:388:2569:1833_1920x0_80_0_0_cbcbc3d755c5a242318f52ee2dd6306c.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Евросоюз хочет привлечь €20 млрд за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать отказ от российских энергоресурсов.Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.По данным издания, Еврокомиссия сейчас рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка. План комиссии предполагает продажу от 200 до 250 млн сертификатов из резерва.Как отмечают источники, к концу десятилетия Еврокомиссия выделит примерно €200 млрд. Цель одна — избавиться от зависимости от российских энергоносителей, подчеркивает Financial Times.Средства вложат в новую инфраструктуру и альтернативные системы поставок.Куда приведут Европу призывы искоренить русский мир >>Аналитики предсказывают падение цены на углеродные квоты из-за продажи большого количества сертификатов. Это, в свою очередь, скажется на стоимости использования угля, нефти и газа.А это уже повлияет на планы ЕС по сокращению выбросов в рамках перехода к климатической нейтральности. Это плохая климатическая политика, подчеркнул один из источников Financial Times.Ранее в The New York Times раскрыли, почему Европа не сможет заменить российский газ. При этом если раньше риторика по поводу рублевой системы оплаты была жесткой, то сейчас она поменялась.Многие европейские энергетические гиганты стали настаивать на покупке российского газа, несмотря на стремление Брюсселя снизить сырьевую зависимость от Москвы.По данным Bloomberg, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.Читайте также:

ес

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сми, ес, климат