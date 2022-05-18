https://uz.sputniknews.ru/20220518/koronavirus-uxodit-statistika-minzdrava-na-18-maya-24634445.html
Коронавирус уходит? Статистика Минздрава на 18 мая
Коронавирус уходит? Статистика Минздрава на 18 мая
Главное о нынешней ситуации с коронавирусом в стране — в материале.
2022-05-18T12:39+0500
2022-05-18T12:39+0500
2022-05-18T12:39+0500
общество
минздрав узбекистана
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Коронавирус продолжает отступать: накануне в Узбекистане было зафиксировано всего 18 новых случаев заболевания.Их, по данным Минздрава, выявили в столице и Ташкентской области.Общее число узбекистанцев с COVID-19 составило 238 842. Количество выздоровевших возросло до 237 057.Первый всплеск числа инфицированных коронавирусом наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показать начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го он находился на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число заболевших за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре количество инфицированных вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021-го в стране активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане вакцинируют в том числе "Спутником Лайт".В январе 2022-го в республике выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минздрав узбекистана, коронавирус covid-19
Коронавирус уходит? Статистика Минздрава на 18 мая
Главное о нынешней ситуации с коронавирусом в стране — в материале.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Коронавирус продолжает отступать: накануне в Узбекистане было зафиксировано всего 18 новых случаев заболевания.
Их, по данным
Минздрава, выявили в столице и Ташкентской области.
Общее число узбекистанцев с COVID-19 составило 238 842. Количество выздоровевших возросло до 237 057.
Первый всплеск числа инфицированных коронавирусом наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показать начал снижаться, а в январе-феврале 2021-го он находился на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число заболевших за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре количество инфицированных вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021-го в стране активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В Узбекистане вакцинируют
в том числе "Спутником Лайт".
В январе 2022-го в республике выявили
первый случай заболевания "омикроном".