https://uz.sputniknews.ru/20220522/zolotovalyutnye-rezervy-uzbekistana-vyrosli-na-22-i-ustanovili-rekord-24721887.html

Золотовалютные резервы Узбекистана выросли на 2,2% и установили рекорд

Золотовалютные резервы Узбекистана выросли на 2,2% и установили рекорд

Новый показатель оказался наивысшим за последние девять лет. Подробнее читайте в обзоре.

2022-05-22T14:58+0500

2022-05-22T14:58+0500

2022-05-22T14:58+0500

экономика

золотовалютный резерв

рекорд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, в январе-апреле увеличились на 2,2% и составили $35,9 млрд.Статистику привели в Центробанке.По данным ЦБ, объем монетарного золота увеличился на 1,8% — до $21,328 млрд, активы в иностранной валюте — до $13,505 млрд (+3,3%). Это рекордный показатель по золотовалютным резервам с 2013-го.При этом физический объем монетарного золота за четыре месяца этого года снизился до 11,1 млн тройских унций против 11,6 млн тройских унций по итогам 2021-го, добавили в ЦБ.Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда. Ранее Узбекистан резко увеличил экспорт золота. В ноябре прошлого года республика стала мировым лидером по продаже этого драгоценного металла (21,5 тонны). Читайте также:

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