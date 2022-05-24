https://uz.sputniknews.ru/20220524/v-germanii-priznali-chto-zapad-ne-smog-slomit-ekonomiku-rossii-24761355.html

В Германии признали, что Запад не смог сломить экономику России

В Германии признали, что Запад не смог сломить экономику России

Многие западные аналитики после начала спецоперации на Украине предсказывали полный обвал рубля и рецессию.

2022-05-24T11:59+0500

2022-05-24T11:59+0500

2022-05-24T11:59+0500

в мире

германия

запад

экономика

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Западу так и не удалось сломить экономику России. Она продолжает функционировать, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).В материале отмечается, что курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого значения за последние семь лет.Это при том, что многие западные аналитики предсказывали полный обвал рубля и рецессию на фоне спецоперации на Украине.Однако этого не произошло. Россия оказалась хорошо подготовлена к экономическому противостоянию, пишет DWN.Видео: решится ли Европа на нефтяное эмбарго России — экономист >>В частности, Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. ЕС, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского черного золота, не может на это пойти. Кроме того, страна компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.То, что западные санкции против России не оказали ожидаемого эффекта, ранее также признали в крупнейшей газете Германии Süddeutsche Zeitung.На фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо и продовольствие.В Европе рассматривают возможность полного отказа от российских нефти и газа, шестой раунд санкций предусматривает нефтяное эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Читайте также:Daily Express: американцы высмеяли антироссийские санкции СШАРоссия на фоне санкций получит рекордный торговый профицит — СМИ

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германия, запад, экономика