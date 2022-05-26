https://uz.sputniknews.ru/20220526/prezident-rasskazal-o-nastoyaschem-i-buduschem-uzbekskoy-promyshlennosti-24820916.html

Президент рассказал о настоящем и будущем узбекской промышленности

Президент рассказал о настоящем и будущем узбекской промышленности

Шавкат Мирзиёев рассказал, как увеличилось промышленное производство в Узбекистане и какие изменения ждут отрасль в ближайшее время.

2022-05-26T17:29+0500

2022-05-26T17:29+0500

2022-05-26T17:29+0500

экономика

президент

шавкат мирзиёев

промышленность

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Промышленность развивается по всему Узбекистану, даже в самых отдаленных районах республики появляются новые производства, заявил Шавкат Мирзиёев.Выступая на видеоселекторном совещании в четверг, глава государства отметил, что за последние пять лет в 11 районах страны, где ранее вообще не было промышленного производства, начали работу 205 новых предприятий.Создано 19 свободных экономических зон и более 400 малых промышленных зон. В них запущено более тысячи проектов на сумму 10 триллионов сумов. В результате создано 100 тысяч рабочих мест и начато производство продукции на 45 триллионов сумов в год.Эти предприятия обеспечивают экспорт на 750 миллионов долларов в год, в бюджет поступает более 1 триллиона сумов налоговых отчислений.Отмечено, что только в текущем году имеются возможности для реализации двух тысяч проектов, создания 110 тысяч новых рабочих мест и обеспечения дополнительного экспорта на 1 миллиард долларов.Мирзиёев указал хокимам на необходимость проявлять новые инициативы, находить предпринимателей и иметь конкретные планы по увеличению проектов.На улучшение инфраструктуры промышленных зон в текущем году предусмотрено направить 1,5 триллиона сумов, или в 2 раза больше, чем в 2021 году.Читайте также:Мирзиёев поручил ускорить трансформацию нефтегазовой сферыТуркменистан и Узбекистан налаживают промышленную кооперациюУзбекская промышленность берет курс на локализациюПромышленность в Узбекистане заметно поднимется: как?

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президент, шавкат мирзиёев, промышленность