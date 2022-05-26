https://uz.sputniknews.ru/20220526/v-uzbekistane-bolshe-ne-budut-platit-dengi-za-xodbu-24825714.html

В Узбекистане больше не будут платить деньги за ходьбу

В Узбекистане больше не будут платить деньги за ходьбу

Платформа, запущенная в прошлом году и выплачивавшая деньги гражданам за ходьбу, указом президента больше не функционирует.

2022-05-26T20:11+0500

2022-05-26T20:11+0500

2022-05-26T20:11+0500

общество

узбекистан

деньги

указ

президент

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Узбекистана приостановили проект по финансовому поощрению граждан за пешую ходьбу, стартовавший в июне прошлого года.Соответствующее решение президента страны оформлено указом “О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента Республики Узбекистан”.Документом признается утратившим силу соответствующий пункт указа, принятого в 2020 году и предусматривающего создании платформы “Здоровый образ жизни” для пропаганды ежедневной ходьбы и бега среди населения.Платформа здорового образа жизни 1hls.uz была запущена в июне 2021 года. Граждане могли получить по три тысячи сумов за пройденные 10 тысяч шагов в день.По состоянию на конец прошлого года узбекистанцам выплатили почти 43,46 миллиарда сумов. Финансировалась платформа за счет сбора с продавцов алкоголя и табака.Однако уже с 1 января 2022 года расходы на пешие прогулки граждан было решено возложить на госбюджет.Читайте также:Деньги за здоровье: в Узбекистане мужчина заработал почти 2 млн сумов за шагиУзбекистан ввел "сбор здоровья" для производителей алкоголя и сигарет — сколько?

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