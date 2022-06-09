Президент Сирии объяснил, почему он одобряет действия России на Украине

"Мы можем рассматривать Россию с двух точек зрения: в качестве союзника, который если побеждает в битве или если его политическая позиция на международной арене становится сильнее, то это нам выгодно. Или с другой точки зрения можно сказать, что сила России сегодня способствует возвращению потерянного международного баланса, даже если это возвращение частичное. А этот баланс, которого мы так хотим, отражается в первую очередь на небольших государствах, и Сирия — одно из них", — подчеркнул президент.