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Президент Сирии объяснил, почему он одобряет действия России на Украине
Президент Сирии объяснил, почему он одобряет действия России на Украине
Глава Сирийской Арабской Республики Асад поддержал политику РФ.
2022-06-09T14:53+0500
2022-06-09T14:53+0500
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башар асад
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что полностью поддерживает действия Россию, поскольку она возвращает утраченный международный баланс сил.В конце марта в сирийской Латакии прошел масштабный митинг в поддержку российской специальной военной операции на Украине. Активисты промаршировали с флагами Сирии и России под гимн РФ.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 9 июняВ Ивано-Франковске запретили исполнять песни на русском языкеРоссия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам
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башар асад, сирия, украина

Президент Сирии объяснил, почему он одобряет действия России на Украине

14:53 09.06.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкИнтервью президента Сирии Б. Асада РИА Новости
Интервью президента Сирии Б. Асада РИА Новости - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Глава Сирийской Арабской Республики Асад поддержал политику РФ.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что полностью поддерживает действия Россию, поскольку она возвращает утраченный международный баланс сил.
"Мы можем рассматривать Россию с двух точек зрения: в качестве союзника, который если побеждает в битве или если его политическая позиция на международной арене становится сильнее, то это нам выгодно. Или с другой точки зрения можно сказать, что сила России сегодня способствует возвращению потерянного международного баланса, даже если это возвращение частичное. А этот баланс, которого мы так хотим, отражается в первую очередь на небольших государствах, и Сирия — одно из них", — подчеркнул президент.
В конце марта в сирийской Латакии прошел масштабный митинг в поддержку российской специальной военной операции на Украине. Активисты промаршировали с флагами Сирии и России под гимн РФ.
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