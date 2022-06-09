https://uz.sputniknews.ru/20220609/sultanov-rossiya--klyuchevoy-torgovo-ekonomicheskim-partner-kazaxstana-25161497.html
Султанов: Россия — ключевой торгово-экономическим партнер Казахстана
Султанов: Россия — ключевой торгово-экономическим партнер Казахстана
Россия лидирует по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане.
2022-06-09T16:33+0500
2022-06-09T16:33+0500
2022-06-09T16:33+0500
в мире
казахстан
предприятия
партнерство
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Россия и Казахстан реализуют 20 совместных больших проектов стоимостью $4 млрд. Разрабатываются еще 11 проектов на сумму 1,4 $млрд. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС" с участием заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука в Евразийском национальном университете (ЕНУ), передает Sputnik Казахстан."В целом в сотрудничестве с российскими партнерами в Казахстане реализованы 13 знаковых совместных проектов. Реализуются или находятся в проработке еще 20 крупных проектов почти на $4 млрд в ряде ключевых отраслей", - рассказал Султанов на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС"."На сегодня у нас наработан большой опыт успешной промышленной кооперации между нашими странами. Реализуются 8 крупных совместных проектов на сумму порядка $2,6 млрд в таких отраслях как машиностроение, металлургия, химпром и другие", - заключил Бахыт Султанов.Россия также остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Алтайского края, Астраханской и Самарской областей и Кубани.Читайте также:ТОП 10 стран-партнеров Узбекистана по экспорту
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казахстан, предприятия, партнерство
Султанов: Россия — ключевой торгово-экономическим партнер Казахстана
Россия является безусловным лидером по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане, заявил Бахыт Султанов.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Россия и Казахстан реализуют 20 совместных больших проектов стоимостью $4 млрд. Разрабатываются еще 11 проектов на сумму 1,4 $млрд.
Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС" с участием заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука в Евразийском национальном университете (ЕНУ), передает Sputnik Казахстан
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По его словам, Россия — ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. Предприятия РФ входят в топ-5 главных инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана ($16,5 млрд).
"В целом в сотрудничестве с российскими партнерами в Казахстане реализованы 13 знаковых совместных проектов. Реализуются или находятся в проработке еще 20 крупных проектов почти на $4 млрд в ряде ключевых отраслей", - рассказал Султанов на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС".
Он отметил, что Россия лидирует по количеству компаний с иностранным капиталом в Казахстане. В настоящее время в Казахстане функционируют порядка 8 тыс. предприятий с российским участием и более 3 тыс. совместных казахстанско-российских компаний.
"На сегодня у нас наработан большой опыт успешной промышленной кооперации между нашими странами. Реализуются 8 крупных совместных проектов на сумму порядка $2,6 млрд в таких отраслях как машиностроение, металлургия, химпром и другие", - заключил Бахыт Султанов.
Россия также остается ведущим региональным партнером
Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Алтайского края, Астраханской и Самарской областей и Кубани.