https://uz.sputniknews.ru/20220609/sultanov-rossiya--klyuchevoy-torgovo-ekonomicheskim-partner-kazaxstana-25161497.html

Султанов: Россия — ключевой торгово-экономическим партнер Казахстана

Султанов: Россия — ключевой торгово-экономическим партнер Казахстана

Россия лидирует по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане.

2022-06-09T16:33+0500

2022-06-09T16:33+0500

2022-06-09T16:33+0500

в мире

казахстан

предприятия

партнерство

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Россия и Казахстан реализуют 20 совместных больших проектов стоимостью $4 млрд. Разрабатываются еще 11 проектов на сумму 1,4 $млрд. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС" с участием заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука в Евразийском национальном университете (ЕНУ), передает Sputnik Казахстан."В целом в сотрудничестве с российскими партнерами в Казахстане реализованы 13 знаковых совместных проектов. Реализуются или находятся в проработке еще 20 крупных проектов почти на $4 млрд в ряде ключевых отраслей", - рассказал Султанов на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС"."На сегодня у нас наработан большой опыт успешной промышленной кооперации между нашими странами. Реализуются 8 крупных совместных проектов на сумму порядка $2,6 млрд в таких отраслях как машиностроение, металлургия, химпром и другие", - заключил Бахыт Султанов.Россия также остается ведущим региональным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Алтайского края, Астраханской и Самарской областей и Кубани.Читайте также:ТОП 10 стран-партнеров Узбекистана по экспорту

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казахстан, предприятия, партнерство