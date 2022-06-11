Шавкат Мирзиёев наградил профессоров и преподавателей Государственной консерватории — фото
10:15 11.06.2022 (обновлено: 10:20 11.06.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Накануне в Ташкенте прошел праздничный концерт по случаю образования главного музыкального учреждения страны.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Указом президента Шавката Мирзиёева наградили ряд профессоров и преподавателей Государственной консерватории Узбекистана. На мероприятии, посвященном 85-летию музыкального учреждения, награды торжественно вручил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Накануне в Ташкенте прошел праздничный концерт по случаю образования консерватории.
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовКонцерт, посвященный 85 – летию Государственной консерватории Узбекистана
Концерт, посвященный 85 – летию Государственной консерватории Узбекистана
За достойный вклад в развитие национального музыкального и песенного искусства сразу ряд работников консерватории получил следующие почетные звания:
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист" ("Заслуженный артист Узбекистана") — Файзиева Мадина Мухсиновна, заведующая кафедрой специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана;
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" ("Заслуженный наставник молодежи") — Абдуллаева Инна Анваровна, профессор кафедры межфакультетного фортепианного исполнительства и Мухамедова Галина Иминовна, профессор кафедры академического пения и оперной подготовки;
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими" ("Заслуженный деятель культуры") — Галушенко Ирина Георгиевна, профессор кафедры истории музыки и критики и Мансуров Аваз Максудович, ректор Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова.
Орденами "Фидокорона хизматлари учун", "Меҳнат шуҳрати", "Соғлом авлод учун" II степени и"Дўстлик" награждены 12 профессоров и преподавателей Государственной консерватории.
Еще восемь преподавателей получили медали "Содиқ хизматлари учун", "Келажак бунёдкори" и "Шуҳрат".
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовКонцерт, посвященный 85-летию Государственной консерватории Узбекистана
Концерт, посвященный 85-летию Государственной консерватории Узбекистана
Ташкентскую государственную консерваторию открыли в 1936. В первые годы здесь работали видные педагоги, направленные в Узбекистан из Московской консерватории: Виктор Цуккерман, Лев Данилевич, Юрий Фортунатов. Вторая волна русских музыкальных деятелей пришла в Ташкент во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Это способствовало становлению вуза и развитию в Узбекистане музыкальной науки.
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