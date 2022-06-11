Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220611/shavkat-mirziyoev-nagradil-professorov-i-prepodavateley-gosudarstvennoy-konservatorii--foto-25217649.html
Шавкат Мирзиёев наградил профессоров и преподавателей Государственной консерватории — фото
Шавкат Мирзиёев наградил профессоров и преподавателей Государственной консерватории — фото
В Ташкенте прошел праздничный концерт по случаю образования главного музыкального учреждения страны.
2022-06-11T10:15+0500
2022-06-11T10:20+0500
культура
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
награда
государственная консерватория узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24785788_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f498ba5b057870ccdc692db196484060.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Указом президента Шавката Мирзиёева наградили ряд профессоров и преподавателей Государственной консерватории Узбекистана. На мероприятии, посвященном 85-летию музыкального учреждения, награды торжественно вручил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Накануне в Ташкенте прошел праздничный концерт по случаю образования консерватории.За достойный вклад в развитие национального музыкального и песенного искусства сразу ряд работников консерватории получил следующие почетные звания: Орденами "Фидокорона хизматлари учун", "Меҳнат шуҳрати", "Соғлом авлод учун" II степени и"Дўстлик" награждены 12 профессоров и преподавателей Государственной консерватории. Еще восемь преподавателей получили медали "Содиқ хизматлари учун", "Келажак бунёдкори" и "Шуҳрат". Ташкентскую государственную консерваторию открыли в 1936. В первые годы здесь работали видные педагоги, направленные в Узбекистан из Московской консерватории: Виктор Цуккерман, Лев Данилевич, Юрий Фортунатов. Вторая волна русских музыкальных деятелей пришла в Ташкент во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Это способствовало становлению вуза и развитию в Узбекистане музыкальной науки.Читайте также: Частичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео В Узбекистане отмечают 30-летие Казахского национального культурного центра
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24785788_55:0:1192:853_1920x0_80_0_0_d55823990b94ffc90e8593200e2e0688.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, награда, государственная консерватория узбекистана

Шавкат Мирзиёев наградил профессоров и преподавателей Государственной консерватории — фото

10:15 11.06.2022 (обновлено: 10:20 11.06.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Накануне в Ташкенте прошел праздничный концерт по случаю образования главного музыкального учреждения страны.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Указом президента Шавката Мирзиёева наградили ряд профессоров и преподавателей Государственной консерватории Узбекистана. На мероприятии, посвященном 85-летию музыкального учреждения, награды торжественно вручил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Накануне в Ташкенте прошел праздничный концерт по случаю образования консерватории.
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовКонцерт, посвященный 85 – летию Государственной консерватории Узбекистана
Концерт, посвященный 85 – летию Государственной консерватории Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2022
Концерт, посвященный 85 – летию Государственной консерватории Узбекистана
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов
За достойный вклад в развитие национального музыкального и песенного искусства сразу ряд работников консерватории получил следующие почетные звания:
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист" ("Заслуженный артист Узбекистана") — Файзиева Мадина Мухсиновна, заведующая кафедрой специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана;
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" ("Заслуженный наставник молодежи") — Абдуллаева Инна Анваровна, профессор кафедры межфакультетного фортепианного исполнительства и Мухамедова Галина Иминовна, профессор кафедры академического пения и оперной подготовки;
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими" ("Заслуженный деятель культуры") — Галушенко Ирина Георгиевна, профессор кафедры истории музыки и критики и Мансуров Аваз Максудович, ректор Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова.
Орденами "Фидокорона хизматлари учун", "Меҳнат шуҳрати", "Соғлом авлод учун" II степени и"Дўстлик" награждены 12 профессоров и преподавателей Государственной консерватории.
Еще восемь преподавателей получили медали "Содиқ хизматлари учун", "Келажак бунёдкори" и "Шуҳрат".
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод АсадовКонцерт, посвященный 85-летию Государственной консерватории Узбекистана
Концерт, посвященный 85 – летию Государственной консерватории Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2022
Концерт, посвященный 85-летию Государственной консерватории Узбекистана
© Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов
Ташкентскую государственную консерваторию открыли в 1936. В первые годы здесь работали видные педагоги, направленные в Узбекистан из Московской консерватории: Виктор Цуккерман, Лев Данилевич, Юрий Фортунатов. Вторая волна русских музыкальных деятелей пришла в Ташкент во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Это способствовало становлению вуза и развитию в Узбекистане музыкальной науки.
Читайте также:
Частичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео
В Узбекистане отмечают 30-летие Казахского национального культурного центра
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0