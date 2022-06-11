https://uz.sputniknews.ru/20220611/shavkat-mirziyoev-nagradil-professorov-i-prepodavateley-gosudarstvennoy-konservatorii--foto-25217649.html

Шавкат Мирзиёев наградил профессоров и преподавателей Государственной консерватории — фото

Шавкат Мирзиёев наградил профессоров и преподавателей Государственной консерватории — фото

В Ташкенте прошел праздничный концерт по случаю образования главного музыкального учреждения страны.

2022-06-11T10:15+0500

2022-06-11T10:15+0500

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культура

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

награда

государственная консерватория узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Указом президента Шавката Мирзиёева наградили ряд профессоров и преподавателей Государственной консерватории Узбекистана. На мероприятии, посвященном 85-летию музыкального учреждения, награды торжественно вручил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Накануне в Ташкенте прошел праздничный концерт по случаю образования консерватории.За достойный вклад в развитие национального музыкального и песенного искусства сразу ряд работников консерватории получил следующие почетные звания: Орденами "Фидокорона хизматлари учун", "Меҳнат шуҳрати", "Соғлом авлод учун" II степени и"Дўстлик" награждены 12 профессоров и преподавателей Государственной консерватории. Еще восемь преподавателей получили медали "Содиқ хизматлари учун", "Келажак бунёдкори" и "Шуҳрат". Ташкентскую государственную консерваторию открыли в 1936. В первые годы здесь работали видные педагоги, направленные в Узбекистан из Московской консерватории: Виктор Цуккерман, Лев Данилевич, Юрий Фортунатов. Вторая волна русских музыкальных деятелей пришла в Ташкент во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Это способствовало становлению вуза и развитию в Узбекистане музыкальной науки.Читайте также: Частичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео В Узбекистане отмечают 30-летие Казахского национального культурного центра

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, награда, государственная консерватория узбекистана