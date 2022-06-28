https://uz.sputniknews.ru/20220628/v-uzbekistane-startovala-nedelya-molodej-i-kino-25724369.html

В Узбекистане стартовала неделя "Молодежь и кино"

В Узбекистане стартовала неделя "Молодежь и кино"

Гости смогут принять участие в множестве мероприятий

2022-06-28T20:53+0500

2022-06-28T20:53+0500

2022-06-28T20:53+0500

культура

узбекистан

кино

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ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Неделя "Молодежь и кино" стартовала 27 июня в ташкентском Доме кинематографистов.Мероприятие началось с показа фильма Хилола Насимова "Ватан остонаси" и творческой встречи со съемочной группой киноленты.В рамках недели запланированы показы, таких фильмов как "Ким деяй сени", "Матонат мактаби", "Талваса", "Солнце на вкус", "Муҳаббат баҳори”, "101 рейс", "Подарок Пери", а также короткометражных художественных фильмов, снятых молодыми кинематографистами в рамках проектов "Дебют – 2020" и "Дебют старт – 2021".Звезды Узбекистана примут участие в карнавале молодежиПомимо фильмов, программа будет насыщена образовательными мероприятиями, а также конкурсами, направленными на поддержку талантливой молодежи и вовлечение ее в кинематограф.Так, состоится кастинг кинопроектов, которые молодые специалисты начнут реализовывать уже в текущем году при поддержке Агентства кинематографии Узбекистана, ГУП "Ёшлик киностудияси" и Национального центра развития кинематографии.Запланированы презентация творческих работ для международного конкурса "Кино за пять дней", знакомство с деятельностью киностудии "Узбекмультфильм" и посещение "Дня открытых дверей" ташкентского филиала ВГИКа.ВГИК объявил набор студентов на будущий годКроме того, состоятся мастер-классы по таким направлениям:Одним из ключевых мероприятий станет Церемония подписания соглашений о сотрудничестве между Агентством кинематографии и высшими учебными заведениями.Главными событиями недели станет церемония вручения грамот победителям проекта "ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСОН ҚАДРИНИ УЛУҒЛАШ!", а также вручение грамот и сувениров победителям мастер-классов.Неделя "Молодежь и кино" продлится до 3 июля. Организаторами мероприятия выступят Агентство кинематографии Узбекистана, ГУП "Ёшлик киностудияси", Национальный центр развития кинематографии и филиал ВГИКа в Ташкенте.Молодежь с ее современными взглядами, креативным мышлением и новыми идеями – это будущее узбекского кинематографа. Именно поэтому непрерывно идет работа по запуску ряда кинопроектов с участием молодых людей, отметил Абдухаликов.Читайте также:В Ташкенте пройдет парад невестМузей современного искусства Узбекистана запустил свой сайт

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, кино