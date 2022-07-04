https://uz.sputniknews.ru/20220704/skolko-sostavil-prodovolstvennyy-import-v-uzbekistan-25884394.html

Сколько стоят импортируемые в Узбекистан продукты

Сколько стоят импортируемые в Узбекистан продукты

Госкомстат провел мониторинг импорта продовольствия

2022-07-04T15:26+0500

2022-07-04T15:26+0500

2022-07-04T15:37+0500

экономика

узбекистан

импорт

статистика

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о том, сколько составил импорт продовольственных товаров, ввозимых в Узбекистан с января по май 2022 года. Данные приведены из Telegram-канала агентства.Согласно итогам исследования, на сегодняшний день сумма импорта следующих товаров составила:Напомним: Россия остается одним из ведущих поставщиков продуктов в Узбекистан наравне с Казахстаном и Бразилией.Ранее Госкомстат опубликовал топ-10 стран-партнеров Узбекистана по импорту.Читайте также:Узбекистан договаривается о поставках нефтепродуктов из РоссииТорговые отношения Узбекистана с ЕАЭС растут

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узбекистан, импорт, статистика