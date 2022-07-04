https://uz.sputniknews.ru/20220704/skolko-sostavil-prodovolstvennyy-import-v-uzbekistan-25884394.html
Сколько стоят импортируемые в Узбекистан продукты
Сколько стоят импортируемые в Узбекистан продукты
Госкомстат провел мониторинг импорта продовольствия
2022-07-04T15:26+0500
2022-07-04T15:26+0500
2022-07-04T15:37+0500
экономика
узбекистан
импорт
статистика
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о том, сколько составил импорт продовольственных товаров, ввозимых в Узбекистан с января по май 2022 года. Данные приведены из Telegram-канала агентства.Согласно итогам исследования, на сегодняшний день сумма импорта следующих товаров составила:Напомним: Россия остается одним из ведущих поставщиков продуктов в Узбекистан наравне с Казахстаном и Бразилией.Ранее Госкомстат опубликовал топ-10 стран-партнеров Узбекистана по импорту.Читайте также:Узбекистан договаривается о поставках нефтепродуктов из РоссииТорговые отношения Узбекистана с ЕАЭС растут
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узбекистан, импорт, статистика
Сколько стоят импортируемые в Узбекистан продукты
15:26 04.07.2022 (обновлено: 15:37 04.07.2022)
Госкомстат в очередной раз провел мониторинг импорта продовольственных товаров из-за рубежа.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о том, сколько составил импорт продовольственных товаров, ввозимых в Узбекистан с января по май 2022 года. Данные приведены из Telegram-канала
агентства.
Согласно итогам исследования, на сегодняшний день сумма импорта следующих товаров составила:
Растительное масло - $59,8 млн;
Пшеничная мука - $49 млн;
Какао и шоколад - $46 млн;
Молочные продукты - $31 млн;
Продукты питания для детей - $28,6 млн;
Кондитерские изделия - $10,6 млн.
Напомним: Россия остается
одним из ведущих поставщиков продуктов в Узбекистан наравне с Казахстаном и Бразилией.
Ранее Госкомстат опубликовал
топ-10 стран-партнеров Узбекистана по импорту.