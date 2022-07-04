https://uz.sputniknews.ru/20220704/v-sankt-peterburge-poyavilis-vakansii-dlya-uzbekistantsev-25886383.html
В Санкт-Петербурге появились вакансии для узбекистанцев
В Санкт-Петербурге появились вакансии для узбекистанцев
Встречи с потенциальными работодателями России продолжаются.
2022-07-04T15:47+0500
2022-07-04T15:47+0500
2022-07-04T15:47+0500
миграция
россия
работодатель
санкт-петербург
вакансии
узбекистанец
мигранты
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Сотрудники представительства Агентства по вопросам иностранной трудовой миграции в Санкт-Петербурге провели встречу с руководством предприятия "Третий парк". В настоящее время в этой компании, специализирующейся на автобусных перевозках, работают более 500 граждан Узбекистана. На встрече руководитель петербургского предприятия "Третий парк" выразил желание сотрудничать с Агентством по трудовой миграции и сообщил, что готов принять на работу 150 водителей автобусов класса "Д" и 50 автослесарей. В конце переговоров стороны договорились организовать встречу с гражданами Узбекистана, работающими на предприятии.Ранее сообщалось, что число трудовых мигрантов в России растет.Читайте также:Узбекистанцев зовут строить крупный завод на Сахалине
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, работодатель, санкт-петербург, вакансии, узбекистанец, мигранты
В Санкт-Петербурге появились вакансии для узбекистанцев
Встречи с потенциальными работодателями Российской Федерации продолжаются.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Сотрудники представительства Агентства
по вопросам иностранной трудовой миграции в Санкт-Петербурге провели встречу с руководством предприятия "Третий парк".
В настоящее время в этой компании, специализирующейся на автобусных перевозках, работают более 500 граждан Узбекистана.
На встрече руководитель петербургского предприятия "Третий парк" выразил желание сотрудничать с Агентством по трудовой миграции и сообщил, что готов принять на работу 150 водителей автобусов класса "Д" и 50 автослесарей.
В конце переговоров стороны договорились организовать встречу с гражданами Узбекистана, работающими на предприятии.
Ранее сообщалось
, что число трудовых мигрантов в России растет.