https://uz.sputniknews.ru/20220704/v-sankt-peterburge-poyavilis-vakansii-dlya-uzbekistantsev-25886383.html

В Санкт-Петербурге появились вакансии для узбекистанцев

В Санкт-Петербурге появились вакансии для узбекистанцев

Встречи с потенциальными работодателями России продолжаются.

2022-07-04T15:47+0500

2022-07-04T15:47+0500

2022-07-04T15:47+0500

миграция

россия

работодатель

санкт-петербург

вакансии

узбекистанец

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/503/21/5032192_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_34997d43d972c71641840e21e19eb15a.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Сотрудники представительства Агентства по вопросам иностранной трудовой миграции в Санкт-Петербурге провели встречу с руководством предприятия "Третий парк". В настоящее время в этой компании, специализирующейся на автобусных перевозках, работают более 500 граждан Узбекистана. На встрече руководитель петербургского предприятия "Третий парк" выразил желание сотрудничать с Агентством по трудовой миграции и сообщил, что готов принять на работу 150 водителей автобусов класса "Д" и 50 автослесарей. В конце переговоров стороны договорились организовать встречу с гражданами Узбекистана, работающими на предприятии.Ранее сообщалось, что число трудовых мигрантов в России растет.Читайте также:Узбекистанцев зовут строить крупный завод на Сахалине

россия

санкт-петербург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, работодатель, санкт-петербург, вакансии, узбекистанец, мигранты