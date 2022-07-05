https://uz.sputniknews.ru/20220705/v-mid-turtsii-sdelali-zayavlenie-po-situatsiyu-v-karakalpakii-25912460.html

В МИД Турции сделали заявление по ситуацию в Каракалпакстану

В МИД Турции сделали заявление по ситуацию в Каракалпакстану

Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили ситуацию в Каракалпакстане.

2022-07-05T12:42+0500

2022-07-05T12:42+0500

2022-07-05T12:55+0500

политика

турция

каракалпакстан

узбекистан

владимир норов

мевлют чавушоглу

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Мевлют Чавушоглу и Владимир Норов в ходе телефонной беседы обсудили события в Каракалпакстане. Об этом сообщили в МИД Узбекистана.В одобрении действий Мирзиёева по вопросу Каракалпакстана оказались единодушны не только соседи по региону, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, но и Турция. Так, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выразил поддержку мерам, предпринятым Узбекистаном в целях обеспечения мира в регионе."В начале беседы Чавушоглу выразил твердую поддержку Турции решительным мерам, предпринятым Узбекистаном в целях обеспечения мира, безопасности и общественного спокойствия в Республике Каракалпакстан, всемерной поддержки устойчивого развития данного региона", - заявили в ведомстве.Чавушоглу отметил, что Турция внимательно следит за развитием событий в Узбекистане и верит в спокойное разрешение ситуации."Мы внимательно следим за развитием событий в Узбекистане. Мы придаем большое значение стабильности и процветанию нашего стратегического партнера, дружественного и братского Узбекистана, с которым нас связывают общие цивилизационные, культурные и исторические узы. Мы полностью верим, что руководство и народ Узбекистана разрешат инциденты со здравым смыслом и в атмосфере мира и спокойствия", - говорится в заявлении.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают события в Каракалпакии внутренним делом Узбекистана. Несомненно, имеющиеся проблемы будут урегулированы при активной работе руководства республики, добавил Песков.Москва считает события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана, ситуация под контролем, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. По его словам, "власти действуют грамотно, с уважением к своему народу". Сил не допустить провокаций достаточно, подчеркнули источник в российском МИД.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье в ходе совещания с участием Мирзиеёва было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.Читайте также:Мирзиёев и Токаев провели телефонные переговоры — подробностиПрезидент Таджикистана выразил свою позицию по ситуации в КаракалпакстанеТелефонный разговор Мирзиёева и Жапарова — что обсудили президенты

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турция, каракалпакстан, узбекистан, владимир норов, мевлют чавушоглу