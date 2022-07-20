https://uz.sputniknews.ru/20220720/smi-siriya-razorvet-dipotnosheniya-s-ukrainoy--26360114.html

СМИ: Сирия разорвет дипотношения с Украиной

СМИ: Сирия разорвет дипотношения с Украиной

МИД Украины разорвал дипотношения с Сирией.

2022-07-20T14:43+0500

2022-07-20T14:43+0500

2022-07-20T14:43+0500

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сирия

украина

отношения

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Дамаск планирует разорвать дипломатические отношения с Киевом, в ответ на аналогичное решение украинской власти. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство SANA.Украина разорвала дипотношения с Сирией после того, как власти Дамаска признали независимость ДНР И ЛНР. Однако в Дамаске считают, что дипломатические отношения были разорваны еще в 2018 году. Тогда Киев отказался продлить срок действия виз сирийских дипломатов, чем заблокировал работу посольства САР в стране.Ранее МИД Сирии сообщил, что принял решение признать независимость ДНР И ЛНР.В ответ МИД Украины заявил, что расценивает данное решение, как посягательство на целостность территорий Украины, поэтому разрывает дипотношений с Сирией, без учета консульских отношений.Напомним: независимость народных республик также признали КНДР и Абхазия.Россия признала суверенитет ЛНР и ДНР 21 февраля, а несколькими днями позже объявила о начале специальной операции. Президент РФ назвал целью операции защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Читайте также:КНДР хочет развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНРЗеленский установил внутренний дедлайн для евроинтеграции, заявил Кулеба

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сирия, украина, отношения