https://uz.sputniknews.ru/20220707/glava-mid-azerbaydjana-prokommentiroval-situatsiyu-v-karakalpakstane-25983870.html

Глава МИД Азербайджана прокомментировал ситуацию в Каракалпакстане

Глава МИД Азербайджана прокомментировал ситуацию в Каракалпакстане

Узбекистан и Азербайджан обсудили ситуацию В Нукусе.

2022-07-07T15:23+0500

2022-07-07T15:23+0500

2022-07-07T15:23+0500

политика

азербайджан

республика каракалпакстан

комментарий

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщила в пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.В ходе разговора Байрамов отметил, что Азербайджан поддерживает меры по обеспечению мира и безопасности, принимаемые руководством Узбекистана в Каракалпакстане.Также стороны обсудили актуальные вопросы развития и углубления партнерства между двумя странами. При этом министры подтвердили готовность осуществления договоренностей, заключенных во время визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан.К тому же стороны согласовали график предстоящих совместных мероприятий, включая трехстороннюю встречу представителей Узбекистана, Азербайджана и Турции в Ташкенте.Ранее действия Шавката Мирзиёева по вопросу стабилизации ситуации в Каракалпакстане поддержали Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Иран и Россия.Напомним: В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона.Позднее Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период.В воскресенье в ходе совещания с участием Мирзиеёва было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало — 243, задержано — 516.В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.Читайте также:Шавкат Мирзиёев рассказал о роли Азербайджана для Узбекистана – видеоКак изменится сотрудничество Ташкента и Баку – мнение политолога

республика каракалпакстан

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азербайджан, республика каракалпакстан, комментарий