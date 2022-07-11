https://uz.sputniknews.ru/20220711/trast-vydvinula-svoyu-kandidaturu-na-post-premera-strany-26082098.html
Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера страны
Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера страны
Она пообещала бороться с налогами и Россией.
2022-07-11T11:12+0500
2022-07-11T11:12+0500
2022-07-11T11:14+0500
в мире
великобритания
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс написала в статье для газеты Telegraph, что будет баллотироваться на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.Министр иностранных дел пообещала, что заняв пост премьера, реанимирует экономику Соединенного Королевства, снизит налоги для граждан, а также будет бороться с Россией.Ранее действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился сложить свои полномочия с условием, что он останется премьером до избрания нового председателя Консервативной партии.До этого стало известно о массовых отставках в правительстве Великобритании.Напомним: британский премьер- министр попал под шквал критики и оказался перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.Ситуация усугубилась, когда стало известно, что еще две вечеринки прошли 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.При этом, граждане Великобритании недовольны эффектом антироссийских санкций, которые ввело руководство страны. Санкции негативно сказались на экономике Соединенного Королевства, приведя к высокому росту цен на газ, нефть, электроэнергию, а также к рекордной за сорок лет инфляции в 9%. Около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.Также анонимные активисты агитируют британцев не оплачивать счета за электричество, если правительство не понизит расценки на услуги ЖКХ.Читайте также:СМИ: Борис Джонсон может уйти из политики в публицистику и не только — подробностиКатегорически с Гоблином: отставка Джонсона, воинственный Китай и главная ошибка США
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великобритания, премьер-министр
Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера страны
11:12 11.07.2022 (обновлено: 11:14 11.07.2022)
Министр иностранных дел пообещала, что на новом посту будет бороться с налогами и Россией.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс написала в статье для газеты Telegraph, что будет баллотироваться на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", – говорится в статье британской газеты.
Министр иностранных дел пообещала, что заняв пост премьера, реанимирует экономику Соединенного Королевства, снизит налоги для граждан, а также будет бороться с Россией.
Ранее действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился
сложить свои полномочия с условием, что он останется премьером до избрания нового председателя Консервативной партии.
До этого стало известно о массовых отставках в правительстве Великобритании.
Напомним: британский премьер- министр попал под шквал критики и оказался перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.
Ситуация усугубилась, когда стало известно, что еще две вечеринки прошли 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.
Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
При этом, граждане Великобритании недовольны
эффектом антироссийских санкций, которые ввело руководство страны. Санкции негативно сказались
на экономике Соединенного Королевства, приведя к высокому росту цен на газ, нефть, электроэнергию, а также к рекордной за сорок лет инфляции в 9%. Около шести миллионам семей в Великобритании грозят отключения электричества утром и вечером.
Также анонимные активисты агитируют
британцев не оплачивать счета за электричество, если правительство не понизит расценки на услуги ЖКХ.