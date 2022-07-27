https://uz.sputniknews.ru/20220727/voz-net-neobxodimosti-massovo-privivatsya-ot-ospy-obezyan--26584913.html

ВОЗ: нет необходимости массово прививаться от оспы обезьян

ВОЗ: нет необходимости массово прививаться от оспы обезьян

ВОЗ объявила вспышку оспы ЧС международного значения.

2022-07-27T21:32+0500

2022-07-27T21:32+0500

2022-07-27T21:32+0500

в мире

воз

оспа обезьян

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Пока странам не рекомендуется проводить массовую вакцинацию населения против оспы обезьян, сказал в среду на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости. В 78 странах мира обнаружено уже более 18 тысяч случаев заражения оспой обезьян, из них 70% приходится на Европу, отметил глава организации.Ранее Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян. Напомним: в начале июне заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Атабеков сообщил, что случаев заболевания оспой обезьян в республике не обнаружено.Читайте также:СМИ: в США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьянАтабеков: случаев заболевания холерой в Узбекистане нет

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воз, оспа обезьян, вакцинация