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ВОЗ: нет необходимости массово прививаться от оспы обезьян
ВОЗ: нет необходимости массово прививаться от оспы обезьян
ВОЗ объявила вспышку оспы ЧС международного значения.
2022-07-27T21:32+0500
2022-07-27T21:32+0500
в мире
воз
оспа обезьян
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Пока странам не рекомендуется проводить массовую вакцинацию населения против оспы обезьян, сказал в среду на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости. В 78 странах мира обнаружено уже более 18 тысяч случаев заражения оспой обезьян, из них 70% приходится на Европу, отметил глава организации.Ранее Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян. Напомним: в начале июне заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Атабеков сообщил, что случаев заболевания оспой обезьян в республике не обнаружено.Читайте также:СМИ: в США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьянАтабеков: случаев заболевания холерой в Узбекистане нет
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воз, оспа обезьян, вакцинация

ВОЗ: нет необходимости массово прививаться от оспы обезьян

21:32 27.07.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Пока странам не рекомендуется проводить массовую вакцинацию населения против оспы обезьян, сказал в среду на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.
В 78 странах мира обнаружено уже более 18 тысяч случаев заражения оспой обезьян, из них 70% приходится на Европу, отметил глава организации.
"ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих несколько половых партнеров ", - уточнил Гебрейесус.
Ранее Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян.
Напомним: в начале июне заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Атабеков сообщил, что случаев заболевания оспой обезьян в республике не обнаружено.
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