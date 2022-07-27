ВОЗ: нет необходимости массово прививаться от оспы обезьян
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Пока странам не рекомендуется проводить массовую вакцинацию населения против оспы обезьян, сказал в среду на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.
В 78 странах мира обнаружено уже более 18 тысяч случаев заражения оспой обезьян, из них 70% приходится на Европу, отметил глава организации.
"ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих несколько половых партнеров ", - уточнил Гебрейесус.
Ранее Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян.
Напомним: в начале июне заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Атабеков сообщил, что случаев заболевания оспой обезьян в республике не обнаружено.
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