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https://uz.sputniknews.ru/20220803/ot-metalla-do-krupy-chto-privez-chelyabinsk-dlya-shouruma-v-tashkente--foto-26804052.html
От металла до крупы. Что привез Челябинск для шоурума в Ташкенте — фото
От металла до крупы. Что привез Челябинск для шоурума в Ташкенте — фото
Выставка продлится до ноября 2022 года и будет дополняться экспонентами. Это поможет расширить сотрудничество между российским регионом и Узбекистаном.
2022-08-03T19:02+0500
2022-08-03T19:02+0500
общество
ташкент
челябинск
выставка
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Ташкенте в рамках Форума глав регионов государств-членов ШОС открылся шоурум предприятий Челябинской области.Он занял площадь в 200 квадратных метров. Здесь представлены производители изоляторной продукции, стальных шаровых кранов и запорной арматуры, оборудования для нефтедобычи, промышленных гусеничных тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков и кабелеукладчиков, спецтехники широкого профиля.В сфере пищевой продукции представлены производители и переработчики сырья высококачественных продуктов питания (мука, каши, крупы) и кондитерских изделий.Выставка продлится до ноября 2022 года и будет дополняться экспонентами. Это поможет расширить сотрудничество между российским регионом и Узбекистаном, которые, как отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер, связывают долгие и успешные взаимоотношения.Также в шоуруме можно будет ознакомиться с национальными и культурными особенностями региона, его туристическим и инвестиционным потенциалом.Помимо традиционных встреч в формате В2В на площадке запланированы и другие мероприятия.Стоит отметить, что по итогам 2021 года Челябинская область заняла второе место среди всех регионов России по экспорту в Узбекистан. Пальма первенства в этом деле принадлежит Москве.Если же говорить о всем импорте Узбекистана, то Россия заняла второе место по итогам пяти месяцев текущего года. Всего в республике продано товаров на 2,3 млрд долларов. Первое место здесь у Китая с показателем 2,7 млрд.Также второе место Россия занимает и по узбекскому экспорту. На ее долю приходится 25,7% всей проданной республикой за рубеж продукции. Опережает здесь Казахстан. Он покупает 37,9% узбекских товаров.Читайте также:Что интересно бизнесу Узбекистана – некоторые итоги рязанского шоурумаТашкент изучит спрос на рабочие места в Челябинске
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ташкент, челябинск, выставка, узбекистан

От металла до крупы. Что привез Челябинск для шоурума в Ташкенте — фото

19:02 03.08.2022
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Ташкенте отрылся шоурум Челябинской области
В Ташкенте отрылся шоурум Челябинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2022
© Sputnik/Зафар Халилов
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Выставка продлится до ноября 2022 года и будет дополняться экспонентами. Это поможет расширить сотрудничество между российским регионом и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Ташкенте в рамках Форума глав регионов государств-членов ШОС открылся шоурум предприятий Челябинской области.
Он занял площадь в 200 квадратных метров. Здесь представлены производители изоляторной продукции, стальных шаровых кранов и запорной арматуры, оборудования для нефтедобычи, промышленных гусеничных тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков и кабелеукладчиков, спецтехники широкого профиля.
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Ташкенте открылся шоурум Челябинской области
В Ташкенте открылся шоурум Челябинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2022
В Ташкенте открылся шоурум Челябинской области
© Sputnik/Зафар Халилов
В сфере пищевой продукции представлены производители и переработчики сырья высококачественных продуктов питания (мука, каши, крупы) и кондитерских изделий.
Выставка продлится до ноября 2022 года и будет дополняться экспонентами. Это поможет расширить сотрудничество между российским регионом и Узбекистаном, которые, как отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер, связывают долгие и успешные взаимоотношения.
“Узбекистан был и остается одним из важнейших стратегических партнеров нашего региона. Надеюсь, что данный формат будет способствовать усилению торгово-экономических, инвестиционных, хозяйственных, культурных и других связей на уровне наших субъектов”, — сказал он.
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Ташкенте открылся шоурум Челябинской области
В Ташкенте открылся шоурум Челябинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2022
В Ташкенте открылся шоурум Челябинской области
© Sputnik/Зафар Халилов
Также в шоуруме можно будет ознакомиться с национальными и культурными особенностями региона, его туристическим и инвестиционным потенциалом.
Помимо традиционных встреч в формате В2В на площадке запланированы и другие мероприятия.
Стоит отметить, что по итогам 2021 года Челябинская область заняла второе место среди всех регионов России по экспорту в Узбекистан. Пальма первенства в этом деле принадлежит Москве.
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Ташкенте отрылся шоурум Челябинской области
В Ташкенте отрылся шоурум Челябинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2022
В Ташкенте отрылся шоурум Челябинской области
© Sputnik/Зафар Халилов
Если же говорить о всем импорте Узбекистана, то Россия заняла второе место по итогам пяти месяцев текущего года. Всего в республике продано товаров на 2,3 млрд долларов. Первое место здесь у Китая с показателем 2,7 млрд.
Также второе место Россия занимает и по узбекскому экспорту. На ее долю приходится 25,7% всей проданной республикой за рубеж продукции. Опережает здесь Казахстан. Он покупает 37,9% узбекских товаров.
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